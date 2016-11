Ola de robos aún no ha alcanzado al municipio : SP El director de la policía informó que dentro del municipio la situación permanece en calma HIDALGO | Yahualica 0 Comentarios Miguel Ángel Bautista Hernández, director de Seguridad Pública. Yahualica, Hgo.- El director de Seguridad Pública en el municipio, dio a conocer que actualmente no se tienen reportes de robo en casa habitación en su jurisdicción, sin embargo, lo anterior también se ha dado gracias a los constantes recorridos que llevan a cabo los policías. Entrevistado al respecto, dada la situación que viene prevaleciendo en otros municipios de la región ante la ola de robos, Miguel Ángel Bautista Hernández refirió que dentro del municipio no se han presentado situaciones similares, pero reconoció que no están exentos de que pudiera suceder. Por tal motivo, fue claro al mencionar que una de las acciones que implementan es la prevención, con los recorridos constantes en las localidades, así como el de mantener una estrecha comunicación con las autoridades delegaciones. Reconoció que por el momento el municipio se encuentra en calma, atendiendo las necesidades de la misma población y apoyando sobre todo a las diferentes actividades que realizan, tales como bailes o fiestas patronales, en donde hacen acto de presencia para seguridad de la gente. Sin embargo, dijo que no por ello bajarán la guardia y ha instruido a todos los elementos a mantener un trabajo constante, al mismo tiempo de dar una serie de recomendaciones, tales como cerrar correctamente puertas y ventanas de sus viviendas, avisar a un vecino en caso de salir por mucho tiempo, no dejar a la vista objetos de valor y por último no abrir a personas sospechosas o extrañas. Todo ello, comentó, permitirá que no sean víctimas de los “amantes de lo ajeno” y ante todo de cuidar de su misma integridad física. Finalmente el director de la policía dio a conocer que ante cualquier situación, podrán reportarla al número de la comandancia 7749744079 en donde acudirán los policías en su apoyo. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Al calor de las copas se desquitó con su esposa Conmemoran el 106 Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana Presidente municipal puso en marcha construcción de un aula Invitan a la fiesta del Mijkailjuitl 2016 Alcalde acudió a inaugurar el asta bandera del Cobaeh