El Buen Fin deja endeudados a consumidores

El “Buen Fin” es un gancho para algunos comercios que se encargan de endeudar a miles de clientes por un largo tiempo y aunque realmente hubo pocos descuentos a productos, la mayoría de los establecimientos lucieron llenos de clientes que estaban ávidos de ofertas en estos cuatro días de promociones.

Alguno de los centros comerciales más grandes de Ixmiquilpan registraron un alza en ventas de productos perecederos y aparatos electrónicos; ante esta situación el señor Rogelio Almaraz, vecino del barrio del Fitzhi comentó, “en esta negociación no se bajaron los precios de la mayoría de los artículos, solo le están dando al cliente la oportunidad de hacer compras a crédito que iban desde los 12 hasta los 48 meses sin intereses y mucha gente se endeuda ya que se deja llevar por estas promociones, sin embargo es necesario que los consumidores sepan la diferencia del deseo y la necesidad, es preferible no endeudarse o no hacer compras sin sentido durante el Buen Fin, recordemos que se acerca navidad y muchos trabajadores ya se están gastando el aguinaldo que aún no reciben”.