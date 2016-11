En escuelas conforman comités para capacitación en normas de operación  

José Sánchez Lara, Coordinador de la Unidad Regional de Servicios Educativos, mencionó, “se ha tenido a personas en la unidad quienes piden que sus bebederos sean terminados en los cuales no cuentan con el agua para la institución pero ahora estamos trabajando con la conformación de los comités en cuestión de bebederos y el proyecto programas al cien, con el fin de que puedan recibir una capacitación en normas de operación, de qué manera está funcionando este proyecto, ya algunas escuelas ya entregaron la conformación de su comité per estamos esperando de un cien el 60 por ciento de las actas de conformación, sabemos que los proyectos quedaron inconclusos pero necesitamos brindar esta capacitación”. Señaló, “las capacitación se estará realizando con el fin de que el comité de cada una de las escuelas beneficiadas, con este proyecto conozca las normas de operación y cuide la obra que se entregara, en algunas escuelas no nos reportan si están en función sus bebederos es por ello que necesitamos que se coordinen con el área para contemplarlos en la reunión que se efectuará una vez conformados todos los comités en la Huasteca Sur”. Sánchez Lara, mencionó que ya se encuentran realizando los trabajos correspondientes para integrar los comités de obras.