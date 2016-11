Apreciaciones El abogado Vicente Ortiz no se anda por las ramas, fue concreto y directo al tema de los próximos aguinaldos que recibirán los legisladores locales, que fue un anuncio realizado por María Luisa Pérez Perusquía, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo, aseguró que el aguinaldo de los 30 diputados está garantizado, el cual, en total asciende a 722 mil 835 pesos. La legisladora percibe 52 mil 278 pesos al mes, mientras que los diputados obtienen un salario de 48 mil pesos mensuales, ella obtendría aguinaldos de 26 mil 139 pesos, mientras los 29 diputados restantes 24 mil 24 pesos. La primera parte se entregará el último mes del año, la segunda en enero, por consiguiente, sumado con el aguinaldo y el salario de diciembre, los representantes populares cobrarán 72 mil pesos, mientras, Pérez Perusquía percibirá 78 mil 417 pesos. Esto es lo central del tema, en lo particular, en lo global si se aprecia de manera estratosférica la suma. Apreciación Valle del Mezquital | Apreciacion Valle del Mezquital 0 Comentarios Pero Vicente Ortiz hace referencia a un tema en particular, el caso de la denuncia realizada por el alcalde de Ixmiquilpan Pascual Chárrez, como respuesta al legislador Cipriano Chárrez sobre 25 concubinas que éste último dejó en nómina. Si hay aguinaldos para el legislador aseguró que bien le alcanza para llevarse a sus concubinas a su casa a festejar y sacar del erario público tan oneroso gasto económico que era una carga difícil a tan cuestionada nómina, y es que dice que con esos ahorros bien se pudieran hacer obras para el pueblo y dejar de cargar intereses particulares de políticos vivales. No pues traen su fiesta con tema añejo y todo indica que no va a finalizar pronto. Por otro lado ya lo denunciaron los pequeños propietarios de San Juanico ante gobernación federal a nuestro legislador local, además apareció como presunto autor intelectual en Dios Padre, donde en su conciencia ya lleva una calaca de un ciudadano de su pueblo y pues qué más sigue. En sus esporádicos espacios hace alarde de millones gestionados, pero no se aprecia tal cosa, no se ve una gestión concreta en millones como quiere aparentar, le dijeron que no, por eso el berrinche fue mover a Dios Padre con tan nefastos resultados que se le murió un comunero en su maniobra. Por cierto el que anda haciendo un trabajo que se le pudiera apreciar como quedando bien con el nuevo gobierno, como ha sido su estilo para mantenerse en la politica es el senador de la república Isidro Pedraza quien se hizo acompañar de integrantes de la Cooperativa de Transportistas Colectivos de Ixmiquilpan y ahí se dijo que el tema de las concesiones contrastó con que en todo ese sexenio los comuneros solicitaron concesiones para entregar el servicio y finalmente se enteraron fueron entregados a gente ajena a las localidades de Ixmiquilpan. Habló de saturación de servicio ante los piratas que operan y que dichas concesiones se hicieron sin la convocatoria que debe emitir la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, por lo que consideraron eran irregulares. El Senador, sabe moverse, luego de que no pudo hacerle nada a su contrincante José Guadarrama por más que se le atravesó. Se espera para éste jueves una marcha de transportistas del Valle del Mezquital presuntamente afectados para exigir la revocación de las concesiones y que ya en Ixmiquilpan una ruta se suspendió y que solo contaba con permisos hablados. Es un tema muy interesante, porque por décadas se ha hecho esto dejando de lado la opinión importante, la real, la que sirve, porque para eso debería existir un consejo institucional del transporte en cada municipio, porque luego los que batallan con el problema son los alcaldes, la mejor opinión la tienen los municipios, ellos tienen a diario los problemas y ahí deberían coexistir todas las opiniones no solo del transporte, sino de dependencias que llevan en hombros la urbanización y que el estudio técnico realmente se haga, sea claro y transparente. La sociedad es la más afectada y debe ser escuchada, pues día a día también las rutas de transporte no han entendido que una concesión los hace empresarios y deben de cuidarla y tener personal educado, con reglamentos internos en cada ruta en donde se respete la velocidad, tener gente amable y no gente violenta, que no lleve celular en las manos, como es común verlos, eso debería estar seriamente penado por las autoridades del transporte. Son muchas rutas que lejos de ser un grupo del servicio público parecen pandillas callejeras que se disputan el pasaje a golpes, es un tema serio, faltos de formalidad en las rutas, el problema comienza desde su organización interna, nadie los puede someter al orden y es un tema interno que ellos mismos, sus lideres de cada ruta deben ponerle alto, pareciera que ser conductor de una combi su requisito es que tal eres para los golpes y no que tan amable eres con el cliente y tan interesado en acatar la normativa, capacitaciones e ir concretamente identificados con gafete y camisola de su ruta y sobre todo con atención a una zona concretamente de llegada del turista.