En Tanlajás, en el colmo de los hechos es como el mismo director de protección civil no puede prever que se pueden presentar accidentes con el agua que se tira de su comercio, como lo es el auto lavado que se encuentra en la entrada del municipio y que desperdicia grandes cantidades de agua que desembocan en la calle generando accidentes en los pobladores que diariamente transitan por el lugar y lo peor de todo es que ni la misma administración tome cartas en el asunto, por ser colaborador de la misma.

En el mismo lugar el simple hecho de que no fuera considerado como un punto importante dentro de la sesión de cabildo, el aguinaldo de los trabajadores, generó mayor inseguridad de que estos puedan ser otorgados por la administración aun cuando se mantiene la esperanza de que no se incurra en una irregularidad por parte de la misma.

A pesar de que el cierre del año genera la falta de recursos y por consecuencia la falta de apoyos, esto no se ha reflejado al menos en el sistema municipal para el desarrollo integral de la familia de Coxcatlán, en donde se han hecho entrega de despensas a familias con enfermos en sus viviendas, a personas de la tercera edad y discapacitados y además se hicieron entrega de cunas de cartón gestionadas por la presidenta de dicho sistema Kuoying Lee Luevano, y es que en este sentido la funcionaria además con el propósito de generar recursos para la atención de los enfermos en las comunidades ha programado hasta el momento dos actividades como lo es la kermes en donde se traslada el personal a su cargo y consume de los productos en venta para que las ganancias que se generen sean para el sub comité del DIF, logrando buenos resultados en este sentido hasta el momento, pero sobre todo aceptación por parte de los pobladores ya que no tienen que aportar de su bolsillo para que se adquieran medicamentos, traslados u otros apoyos que se brindan de forma directa por parte del organismo municipal a través de sus comités y que en muchas ocasiones genera contratiempos para los solicitantes al tener que bajar a la cabecera para que el recurso o apoyo les sea otorgado.

En Aquismón este domingo se esperaba la concentración del priismo en toda la región ante la visita del líder estatal del partido revolucionario institucional, quien sin embargo suspendió dicha visita al ser convocado a la ciudad de México con su líder nacional, no obstante el evento queda pendiente para celebrarse en el mes de diciembre en donde se puntualizarán los trabajos a llevar a cabo en cuanto a los cambios de dirigencias municipales en todo el estado.