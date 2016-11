Apreciaciones Un conflicto entre vecinos y autoridades de la escuela primaria Club de Leones número 3 se originó a raíz de la decisión de cerrar el paso que se ha formado bajo la institución debido a que esta parte queda “volando” sostenida por pilares debido a lo accidentado del terreno, sin embargo es un acceso que los habitantes han ocupado por un largo tiempo para acortar camino de ahí que se sientan afectados. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Como se dice, la costumbre se convierte en ley, ahora la escuela enfrenta la inconformidad no solo de los vecinos sino de padres de familia de la misma institución ya que sus hijos transitan por ese lugar para llegar a la escuela sin tener que rodear, e incluso hasta vehículos pequeños como motocicletas y bicicletas pasan por este lugar. Las razones por las cuales la escuela ha decidido cerrar este paso no queda del todo claro, ya que el director de la institución le echa la pelota al delegado de la colonia XEW, y éste se la regresa al docente, lo que genera más confusión y estrés en los vecinos y padres de familia quienes exigen una respuesta y ayer para empezar los dejaron fuera de la reunión a la que los convocaron “por error”. Sin embargo no es el único caso de escuelas que se encuentran en esta situación dado la orografía del municipio, existen muchas instituciones que fueron construidas prácticamente en el aire por tanto queda un espacio libre debajo, tal es el caso de la escuela primaria Jaime Nuno que sirve de techo para familias que se han apostado en la ribera del río y que en un tiempo también generó conflictos entre las instituciones. Otro caso que se encuentra en la misma situación es la telesecundaria de Santiago Centro donde la directora también decidió cerrar el paso hacia el panteón de la comunidad por seguridad de los alumnos y de la institución lo que generó un choque con las autoridades de las localidades aledañas que exigen se respeten los usos y costumbres, sin reconocer a la escuela como propiedad privada. En la misma colonia XEW el delegado Eduardo Tellez se lava las manos en el asunto de los baches que se han formado en el acceso a dicho sector, afirmando que él solicitó a Obras Públicas se hicieran los trabajos, para taparlos, pero no imaginó que el personal fuera a llegar tan rápido y que esto ocasionara el tráfico vehicular que se formó el pasado martes, puesto que no es quien pone los horarios para que trabajen. En grande cerró la última sede de la consulta indígena en su tercera etapa, con una parrillada ofrecida a los representantes comunales, la cual no se especificó quién la pagó, lo cierto es que estuvo presente el director de la CDI de Tampacán, Adelaido Cabañas, arropando al director de Asuntos Indígenas Pascual Antonio Hernández, quien es su segundo al mando en la organización GDH, aunque no es el único evento en donde ha estado el funcionario ya que en los últimos días ha participado en diferentes eventos en las comunidades, lo que se interpreta que también está preparando el terreno con miras a otro proyecto político, particularmente en este municipio. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones