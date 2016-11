Apreciaciones Un grupo de habitantes de la localidad ha retomado en los últimos días, un viejo proyecto que al paso del tiempo se fue olvidando. Se trata de la intención de que la huasteca potosina y los 20 municipios que la comprenden, se separe del estado de San Luis Potosí principalmente por el abandono en el que se encuentra en comparación con el desarrollo notable que ha tenido la capital y municipios aledaños. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Dicen que ese proyecto fue iniciado hace algunos ayeres, se dejó algo de avance pero al final terminó en el olvido pero ahora un grupo de personas lo quieren retomar. Plantean que la salida del Reino Unido de la Unión Europea y el anuncio de separación del estado de California de los Estados Unidos tras el triunfo de Donaldo Trump, marca una pauta para que en esta ocasión se dé la separación de la huasteca de San Luis Potosí. La huasteca dicen tiene todo para conformarse en un estado, petróleo, cementeras, agricultura, pesca, ganadería con la gran desventaja que los habitantes no explotan esos recursos así que veremos en esta ocasión hasta donde logran empujar ese proyecto. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jorge Vega Arroyo externó que a más tardar el lunes de la próxima semana, la instancia a su cargo rendirá un informe detallado sobre el tema de la desaparición de personas en San Luis Potosí. De entrada expresó que del 2011 a la fecha, en la CEDH han colocado un total de 41 quejas en contra del Gobierno por presuntas violaciones a derechos humanos en el proceso de investigación de cerca de 60 personas desaparecidas. En ese informe, la CEDH pedirá al Gobierno del Estado establezca un protocolo de actuación para atender los casos de personas desaparecidas, que se cree un banco de datos, que exista un Registro de Personas Desaparecidas entre muchas otras acciones más. La gran mayoría de esas acciones que pedirá la CEDH al Gobierno, prácticamente fueron las que pidieron familiares de personas desaparecidas que se reunieron en ciudad Valles hace unas semanas. Se quejan las familias que la autoridad no ha atendido su problemática, no ha sabido actuar en las primeras 72 horas posteriores a la desaparición de la persona, y pidieron a la CEDH que se pronunciara al respecto como lo hizo en el caso de los feminicidios que por cierto, aun no se emite la alerta de género en la entidad. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones