Piden indígenas un gobierno más cercano y más seguridad en consulta

En la tercera etapa de la consulta indígena que se llevó a cabo en la última sede del municipio, en la comunidad de San Rafael Un gobierno más cercano a las comunidades indígenas, así como atacar la inseguridad, mejorar los servicios de salud y educación, fueron las propuestas que se recibieron de parte de los representantes de las comunidades en la tercera etapa de la consulta indígena que se llevó a cabo en la última sede del municipio, en la comunidad de San Rafael. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale La última consulta directa se realizó en la comunidad de San Rafael Aun cuando no asistió la totalidad de los representantes comunales que pertenecen a dicha zona, se tuvo una mayoría para poder llevar a cabo lo que se denomina consulta directa, en la cual los representantes comunales pudieron externar cuáles son las necesidades que tienen en sus localidades de acuerdo a lo consensado en las asambleas. El evento estuvo encabezado por una representante del Instituto para el desarrollo de los Pueblos y comunidades Indígenas, INDEPI, así como de la Comisión Nacional de Desarrollo de los pueblos Indígenas, CDI, Adelaido Cabañas, así como Marcela Sánchez, secretaria técnica de la consulta indígena y el director de asuntos indígenas del ayuntamiento Pascual Antonio Hernández. En esta reunión los representantes de las comunidades después de haber recibido la papelería de información, así como el acompañamiento para entenderla y consultar con sus comunidades las problemáticas que enfrentan, realizaron a través de cinco mesas de trabajo las propuestas sobre cuales son las necesidades más apremiantes. Al respecto Pacual Antonio Hernández, indicó que en general en las tres sedes donde se ha realizado la consulta directa que son Tamán, Chapulhuacanito y San Rafael, las propuestas que se han recogido es que exista más cercanía de parte del gobierno hacia las comunidades, así como reforzar la seguridad pública, el tema de la salud así como de la educación. Un tema que ha tenido también eco es lo referente al cuidado del medio ambiente, algo que ha llamado la atención de las instituciones ya que es la preocupación por el cuidado de la naturaleza algo que no se había percibido. Indicó que ahora lo que sigue es la realización de los foros regionales para dar a conocer los resultados de las encuestas mismos que serán entregados al consejo consultivo y posteriormente al Congreso del Estado para su validación a fin de que sean incluidos dentro del plan estatal de desarrollo.