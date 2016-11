Policía desarmada, agentes nuevos aún no han sido certificados

Después de que concluyera el periodo administrativo 2012-2016 en el Ayuntamiento, los elementos de la policía y tránsito municipal fueron despedidos, y contratadas personas nuevas, de las cuales algunas no cuentan con la experiencia ni el perfil que marca o exige el sistema de seguridad. Dicha situación mantiene alarmada a la población debido a que los elementos a cargo del director, Jacinto Ramírez Guzmán, no han pasado por los exámenes que deben acreditar para formar parte del sistema de seguridad, lo cual después les permite contar con su licencia de portación de arma, por lo que en el municipio se cuenta con un cuerpo de policías desarmados, en donde la única persona que tiene su licencia es el director por formar parte de la Policía Estatal. En el municipio según cifras de mandos anteriores hay un alto índice de delincuencia y violencia, debido al consumo inmoderado de bebidas embriagantes, sin embargo debido a la falta de capacitación en algunos casos la policía no interviene para evitar caer en responsabilidad. Ante esto la población ha pedido al alcalde Guillermo Amador Lara, que se priorice la seguridad en el municipio y se verifiquen los perfiles de quienes estarán ocupando los cargos.