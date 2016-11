Espejeando La política guarda cierta similitud con la sastrería, donde el secreto radica en medir mejor diez veces y cortar una, que cortar diez y medir una. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios Y para que el traje quede a la perfección o al menos el cliente se dé por satisfecho, porque los remiendos aun ocultos, son cosa de aprendices, y pues algo en el PAN municipal de Huejutla no se está haciendo bien o de plano otros están haciendo que parezca que se está haciendo mal. Y cuando el horno no está bueno para bollos, se queman hasta los virotes… De otro modo no es posible entender “los reacomodos y acuerdos” entre pares azules quienes en todo momento enarbolan los más altos ideales y convicciones y que luego en esa casi obsesiva rectitud por sus procesos internos, a puerta cerrada y sólo para iniciados, terminan ventilando el profundo disenso de sus particulares intereses que el verdadero consenso de las afinidades, lo cual ya es cuestionable de origen y según la lógica lo que mal empieza mal acaba. Y así es como se ha venido desarrollando esta tragicomedia azul en el corazón de la huasteca para hacerse de la diligencia municipal del Partido Acción Nacional, donde de última hora se perfilan Omegar Barragán Monterrubio y José Hernández Romero, quienes hoy por hoy se mantienen confrontados por el mentado cargo partidista, cada uno desplegando lo más granado de su repertorio político. El primero, reagrupando aquellos militantes que se la jugaron con él durante el pasado proceso electoral municipal, mientras que Hernández Romero ha optado por la lucha en el terreno de la legalidad de los propios estatutos del partido, y donde al parecer no le está yendo tan mal y aseguran los conocedores que aún podría bajar del ring de última hora a Barragán Monterrubio, por el simple hecho de que no mas no aparecen por ningún lado ciertos documentos claves, de dos distinguidos militantes que integran la planilla del empresario abarrotero, lo cual por supuesto no lo tiene nada contento, ya que su conocimiento de caballos y carreras le da la experiencia suficiente para saber que caballo que alcanza gana… Y no hay marcha atrás, el próximo sábado un promedio de 170 militantes acreditados emitirán su voto y decidirán el rumbo de su partido en la huasteca, y no hay mucho espacio ni tiempo para las equivocaciones… Problemas y más problemas son lo que las administraciones pasadas dejaron a sus sucesores en todos los municipios, tal es el caso de Atlapexco, donde el ex presidente, Antero Nochebuena Hernández, se comprometió con unas familias de la comunidad de Itzocatl, quienes permitieron construir en sus terrenos el cárcamo para abastecer de agua a la localidad de Ixtacuayo, sin embargo la situación se salió de control ya que el ex munícipe no se tomó la molestia de cumplir el acuerdo al que habían llegado y fue un día antes de culminar su gobierno en que le dio largas al asunto y finalmente no dio una respuesta favorable, quienes pedían una plaza para trabajar en el ayuntamiento. Lo anterior causó molestia en estas familias que en días pasados no permitieron el paso del agua, sin embargo la presidenta Teresa Flores el día de ayer sostuvo un diálogo con ambas partes con quienes pudieron llegar a un arreglo y así destrabar lo que pudo ser el inicio de un conflicto; no es de dudarse que “brinquen” más problemas heredados, como este. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espejeando Espejeando Espejeando ESPEJEANDO Espejeando