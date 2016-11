Inician venta de Artículos navideños De momento los comerciantes están dando a conocer su producto y esperan que en próximas fechas la venta incremente hasta casi duplicarse. HIDALGO | Ixmiquilpan 0 Comentarios Esta temporada implica una importante derrama económica para el municipio, y los precios varían de acuerdo al artículo que se adquiera. Ixmiquilpan, Hgo.- Recién se celebró el desfile conmemorativo a la revolución mexicana y en algunos puestos del tianguis de nuestro municipio, ya se pueden observar pintorescos artículos navideños que van desde pequeños adornos y series de luces led, hasta arbolitos artificiales, juguetes e incluso utensilios de cocina relacionados a la temporada decembrina. “Sí mira, lo que nosotros vendemos son desde los muñequitos para el nacimiento, las figuras para adorno, las series y también manejo el árbol y las esferas pero aquí no lo traigo porque no me cabe todo eso, porque igual se me rompen al traerlas. Lo que más se vende es la serie navideña, todas son de LED ya de la otra casi no se vende pero pues sí llegan a preguntar”, comentó Santos Giovanni, comerciante de la región. Esta temporada implica una importante derrama económica para el municipio, y los precios varían de acuerdo al artículo que se adquiera, van desde los $10.00 hasta los $300.00 pesos. De momento los comerciantes están dando a conocer su producto y esperan que en próximas fechas la venta incremente hasta casi duplicarse. “Pues el precio de la serie va desde 70.00 a 300.00 pesos, así lo más económico que nosotros manejamos son los adornos que cuestan, cinco adornos por 10.00 pesos. Ahorita está tranquilo, porque apenas va a empezar. A partir de diciembre es cuando empieza bien la venta. Nosotros iniciamos a exhibir los artículos navideños pues para que la gente los vea. Pues sí espero buena venta, el doble más o menos. Ahorita la venta buena inicia del 1º de diciembre hasta como por el 16, 17 que inician las posadas, ya son pocos los que vienen después de estas fechas” Finalizó el comerciante. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA El Buen Fin deja endeudados a consumidores UCD pide no creer en estafador Realizan actividades deportivas EL GENERAL VICTOR MONTER ZAMUDIO: “Me levanté en armas con 40 hombres, en el Puerto del Santuario Hidalgo, siguiendo la causa Maderista”… Dan a conocer reglas básicas de higiene