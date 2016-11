Apreciaciones Los escándalos políticos se empiezan a desatar en el municipio de Tampamolón en donde Ángel Medina aspira a la presidencia de la dirigencia municipal del partido acción nacional, a pesar de haber sido seguidor del partido de la revolución democrática, pero sintiéndose confiado por ser apoyado por Mónico Narciso el cual solamente busca manipularlo al no tener la seguridad de poder seguir él mismo aspirando a algún cargo político, mientras tanto para el PRD el aspirante es Gulibaldo Guerrero Castillo mismo que se encuentra siendo asesorado por Ramón Aradillas al que sin embargo la gente no lo quiere muy bien derivado de un accidente del que fue protagonista, con saldos trágicos. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios Por su lado, como parte de su campaña, Guilibaldo y Juan Ramon andan haciendo pasar a Alejandro Nales como funcionario del estado para poder comprometer obras con la población como vivienda, calles, galeras, solares y obras educativas mientras que Ángel Medina hace otro tanto con otro funcionario. Siguiendo con los temas políticos en Tanlajás, la determinación de que si Gerónimo Concepción Mendoza tomará la presidencia del partido acción nacional o no, se aplazó para el día de hoy al tomar en cuenta el bajo número de militantes que existen en el municipio pero sobre todo la poca participación de los mismos ya que a pesar de saber que durante varios años, Gerónimo estuvo al frente como secretario del comité teniendo que subir al cargo de presidente interino ante la renuncia del titular en ese entonces, ahora solamente él se avienta a tomar el cargo nuevamente ante la falta de una propuesta más, pero esto sobre todo se debe al divisionismo que se ha originado a consecuencia de que el ex candidato a la presidencia municipal por el blanquiazul Gerardo Zarate se encuentra acercándose a la militancia en las comunidades para pedir que de ser el candidato Raúl Rivera nuevamente, lo apoyen y no a un candidato del PRD. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones