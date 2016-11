Apreciaciones Un insidente con riesgos de violencia se dio ayer por la noche en la plaza pricipal durante la celebración del festival de la canción de la Unitam, donde al parecer el presidente de la sociedad de alumnos Constantino Durán, tuvo un al tercado con el director de la casa de la cultura, pues al intentar participar la hija de éste, Tino Duran insitó a varias personas a que la joven no debería ser aceptada pues presumiblementen era ya una profesional en le canto y no improvisada, generandose reclamos donde la adolescente fue insultada, y derivando esto en un connato de violencia a golpes entre los protagonistas. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios La operación cicatriz simplemente no llega a Acción Nacional, después del proceso que ha generado una fractura importante al interior, la dirigencia estatal ha brillado por su ausencia para iniciar con la reconciliación y por el contrario ha dejado correr los desencuentros entre los grupos tal pareciera adoptando también un ánimo de revanchismo que no debería existir en este momento. A pesar de que se esperaba que se diera una negociación entre los grupos por las posiciones en la nueva dirigencia, esto es descartado al menos por el contendiente perdedor Simitrio Rivera, quien afirma no ha tenido diálogo con el ganador Amus Martínez o con el grupo que lo respaldó para abrir espacios a su gente, y considera como algo muy remoto. Pero más que el choque con la nueva dirigencia, el grupo de regidores y contralor se han enfocado en una guerra en contra del que fuera su candidato a la presidencia municipal Toño Costa, con quien parece existir un divorcio irreconciliable y un pleito que no ha acabado pese a que han pospuesto la rueda de prensa que anunciaron para dar a conocer su postura, ya que aseguran están preparando minuciosamente la contestación buscando no solo aclarar sino además evidenciar situaciones de parte de quien aseguran vive obsesionado con el poder. Mientras tanto en el PRI el día de mañana habrán de tener su cónclave en Aquismón, en donde persiste la expectativa de que sea revelada la convocatoria para la renovación de los comités municipales, aunque se sabe que se buscará inhibir una contienda interna entre quienes han levantado la mano con posibilidades reales de participar, y encaminar hacia una unidad que se avalado por el consejo político. Finalmente se realizó la aprobación de la ley de ingresos del ayuntamiento en donde se reactiva el cobro de multas por el manejo de la basura, un impuesto que ya estaba considerado pero no estaba siendo aplicado, y fue propuesta del regidor Servando Ruiz como representante de la comisión de ecología, con lo que se dará finalmente la autoridad a los llamados Guardianes Ambientales de aplicar sanciones a quienes observen incumpliendo. Pero donde los regidores recularon fue en la aprobación del incremento al presupuesto que se destina a las delegaciones municipales de Tamán y Chapulhuacanito, propuesto por el regidor Roberto Vega Rubio, pese a que se supone habría un punto de acuerdo en el pleno de la sesión, pero al revisar el acta de cabildo este punto no aparecía, por lo que el edil se negó a firmar dicha acta a pesar de la insistencia del secretario del ayuntamiento, al considerar que no se respetaron los acuerdos. Quien sigue recolectando quejas en su contra es el Oficial Mayor del Ayuntamiento debido a los descuentos que se aplican a los trabajadores por presuntas inasistencias, tan es así que ayer el propio Director de Planeación Oscar Pérez Tejada presentó una denuncia en contra de Enrique Guerra ante la contraloría interna por haberle retenido el sueldo sin justificación aparente. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones