Ya estoy viejo para la política expresó Elías Dip Ramé al cuestionársele este jueves en su visita a Valles, sobre su posible participación en el siguiente proceso electoral del 2018. Quien fuera diputado federal por el PRI en el año 2000 y candidato a gobernador en el 2002 cobijado por el PRD y otros partidos políticos, prácticamente evadió ese tema yéndose como dicen, por la tangente. De lo que sí habló fue que él como dirigente nacional de la CONATRAM, organización que él mismo creó hace unos años, retomó la petición al Gobierno Federal a través de la Secretaría de Gobernación y de la SCT, de prohibir la circulación de las unidades de doble remolque por la cantidad de accidentes mortales que éstos provocan en las carreteras y para ello puso como ejemplo el lamentable suceso ocurrido hace más de un año en la Supercarretera donde perdieran la vida alumnos del COBACH de Tancanhuitz. Siguen las irregularidades en el proceso de renovación de la dirigencia de la CNPR ya que se venció el plazo establecido en la convocatoria para que el delegado encargado del proceso y enviado del Comité Ejecutivo Nacional, informara la procedencia o improcedencia de las planillas que solicitaron su registro hace más de una semana. El plazo dicen integrantes de la planilla "Unidos por el cambio" se venció el miércoles y ayer Salvador Morales delegado del proceso no les había informado de ello ni tampoco si las impugnaciones colocadas contra el registro de Efrén Saucedo fueron válidas o no. Lo cierto es que, faltan menos de 48 horas para que se celebren las elecciones en dicha organización cañera y ni se les ha dicho si habrá votaciones, a qué hora comenzará el proceso, de los escrutadores entre otros detalles que involucran una situación como esa y mientras tanto la inconformidad entre los productores crece. Vacía lucirá sin duda este día la Presidencia Municipal ya que, varios funcionarios de primer nivel así como regidores, se encuentran en la capital del país acompañando al alcalde Jorge Terán Juárez quien recibirá un reconocimiento por haber obtenido el Premio Nacional al Buen Gobierno. Este día se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y por tal motivo desde temprana hora habrá diversas actividades organizadas por dependencias municipales y estatales. Y es que aunque ha habido grandes avances en la eliminación de la violencia contra la mujer, sin duda el consumo de alcohol en las comunidades es uno de los principales factores que detona esa problemática pero además, otros más como el machismo. Incluso en las administraciones municipales se han dado casos de hostigamiento y acoso hacia empleadas de oficina pero por temor se han quedado en calladas, o bien sufren de ser usadas solo por su aspecto físico dado que, si son de buena apariencia se destinan a áreas específicas por lo cual es necesario realmente que desde el gobierno local se apliquen verdaderos cambios para garantizar que no exista abuso contra las mujeres.