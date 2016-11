Comparecen ex alcalde y ex funcionarios ante Contraloría Interna Fueron notificados que la Auditoría Superior de la Federación había emitido observaciones sobre inconsistencias encontradas en el ejercicio de los recursos públicos del 2014 A fin de aclarar observaciones que se detectaron en la cuenta pública del 2014, la mañana de ayer comparecieron ante la Contraloría Interna del Ayuntamiento, el ex alcalde Octavio Rivera Obregón, así como la ex tesorera Selene Arisleyda Hernández; el ex contralor Cupertino López, así como el ex coordinador de desarrollo social Juan Silvestre Rivera, aunque no se especifica en que rubro están siendo revisados. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios El ex alcalde Octavio Rivera Obregón acudió a comparecer ante la contraloría interna Hacia las 11:00, arribaron primeramente la ex tesorera municipal Selene Arisleyda, así como el ex contralor municipal Cupertino López, posteriormente el ex coordinador de desarrollo social Juan Silvestre Rivera y finalmente el ex alcalde Octavio Rivera Obregón, quienes se dirigieron directamente hacia la oficina de la contraloría interna de la presidencia. La comparecencia fue realizada a puerta cerrada en el interior del privado de la Contraloría Interna, en donde los funcionarios fueron notificados que la Auditoría Superior de la Federación había emitido observaciones sobre inconsistencias encontradas en el ejercicio de los recursos públicos del 2014, por lo que se inició un proceso de investigación para desahogar las pruebas. Fue finalmente alrededor de las 13:00 cuando salieron los ex funcionarios de la reunión y aunque se les trató de entrevistar al respecto evitaron dar declaraciones al respecto, señalando que le correspondía al ex presidente municipal dar a conocer los detalles por ser el responsable de la administración anterior. Al respecto Octavio Rivera Obregón, manifestó que la comparecencia que se llevó a cabo fue manera rutinaria y que así como esta corresponde al 2014, seguramente también se les habrá de llamar para comparecer por la del 2015, para aclarar las dudas que pudieran existir respecto al ejercicio fiscal, aunque aclaró que todas y las observaciones son salvables por lo que no implica que pudiera aplicarse alguna sanción en su contra. Por su parte el contralor municipal Simitrio Rivera del Ángelo, señaló que al tratarse de una investigación que se lleva a cabo, no se puede dar a conocer detalles de la misma, hasta que se cuente con un veredicto final. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Simitrio pedirá por escrito lista de integrantes del CDM del PAN Director, Delegado y funcionario, se echan “la pelota” Baches se usan de basureros en la Juárez Panistas “patean” a quien les da de comer: Fortunato Martínez Reunión de consejo técnico en M de Cananea