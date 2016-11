Apreciaciones Los campesinos que estuvieron en nómina con Cipriano Chárrez y que al llegar Pascual modificó esos acuerdos, han venido generando reacciones incómodas para el actual gobierno municipal; ayer un grupo de campesinos en la localidad de Cerritos intentaron desestabilizar la reunión, se trata de gente identificada con Cipriano Chárrez que han venido siendo como la avanzada del legislador, quien busca de una y otra forma arrodillar a su hermano, pero no solo la investidura del presidente municipal, la real ambición del ex alcalde es que intentó quedarse con tesorería, con contraloría municipal, obras públicas, el ochenta por ciento del gobierno actual como pago -según su miopía- por el respaldo político que le dieron. Al negarse Pascual Chárrez a estas pretensiones, Cipriano anda así, como que trae el demonio dentro. Al quedar con esa votación de casi 22 mil votos a favor de Pascual Chárrez, era obvio que la imagen de Pascual Chárrez estaba sobre toda esa posibilidad de entregarle el total del gobierno a su hermano como pago político, así como lo exigía, manoteando la mesa. Además de que el legislador se quedó mal acostumbrado con el manejo de montos y dinero con las empresas que tenía trabajando de su lado, eran sus patrocinadores, pues ahora sin los recursos federales del gobierno municipal, siente como que sus tarjetas de crédito ya no responden igual como cuando estaba al frente. El legislador sabe que su firma tenía un valor muy alto cuando era alcalde, hoy es asalariado del gobierno como legislador. Y sabe que cada peso que salen de sus tarjetas ya no es tan fácil recuperarlo. La diferencia, lo dijo en campaña Pascual Chárrez, él llegó con carro del año sin necesidad de robar, Cipriano llegó pidiendo prestado, es muy alta la diferencia popular entre uno y otro, Cipriano ha impulsado la violencia como factor de que la gente lo siga, Pascual el trabajo en obra y ahora la concertación política, los caminos sin distintos, en el futuro hay mucho en juego y Cipriano le pesa un factor, que su hermano al que le ganó la primera vez, en esta ocasión haya rebasado cualquier expectativa electoral de Ixmiquilpan, que haya roto el número del voto electoral que haya registrado en Ixmiquilpan, mientras para ser alcalde Cipriano llegó con quinientos votos de diferencia con el PRI, Pascual rompió todo un paradigma electoral. Nadie sospechaba que el triunfo en esta ocasión fuera de esa magnitud y contundente. Tan grande que el mismo Cipriano se siente poca cosa ante la imagen política que tiene Pascual Chárrez en Ixmiquilpan y que por más brincos que pegue será difícil alcanzarlo. De ahí que Cipriano Chárrez se haya propuesto mantener la inestabilidad en Ixmiquilpan, como lo hizo en todo su mandato a base de engaños de la sociedad, haciéndose la víctima, el mártir, hoy no tiene forma de hacerlo y se ve más expuesto socialmente, como lo que pasó en Dios Padre o la denuncia que le hicieron en San Juanico. Se quiere sacudir sus hierros que ha vivido últimamente pero esto es como la arena movediza, entre más te muevas más te hundes. Pascual no ha necesitado mover un dedo para ver a su hermano que anda rebotando contra la pared en un intento de protagonismo. El alcalde sabe que su única labor en este momento es ponerse a trabajar en las obras y acciones que presentará el próximo año, no solo con los recursos de índole federal y estatal, sino con gestiones propias en dependencias federales. El contraste es que si Cipriano baja obra, estas tendrán que llegar al municipio, lo sabe el legislador, así le hizo Cipriano a la UFIC, así le hizo a todas las organizaciones, a unas Cipriano los hizo batallar, les solicitó respaldo o el pago de paso, por la firma del alcalde. Así es esto del poder y poder, poder, lo que se dice poder, hoy lo tiene Pascual Chárrez contra todas las circunstancias que alguien quiere cuestionar en el municipio, el segundo escalón es de Omar Fayad y el tercero es aun de Enrique Peña Nieto o a la inversa. Y si esto no cambia, mientras no pase, el poder de decisión en obras y acciones de cualquier otra acción de política social, tienen ellos la última palabra. Ahora Cipriano Chárrez intenta apropiarse de las obras como suyas, cuando estas bajan al municipio, lo decíamos, el ex edil pretende que el alcalde lo vista de gloria y con las obras del municipio hacerse publicidad en las localidades. Como lo anunciamos, ayer se dio una marcha pacífica en la capital del estado de parte de la UFIC, que terminó en una mesa de diálogo para establecer compromisos de lo pendiente que hay por resolver, el senador Isidro Pedraza era la voz cantante y sus “huestes”, temas hay muchos en el que se espera pueda aterrizar de manera formal. Por otro lado mire vienen saliendo los aspirantes a la dirigencia municipal del PRI ahora los vecinos de la localidad de Ocotzá opinan que Noel Huerta pudiera ser una figura que pueda hacer un excelente papel al frente del tricolor, mire hace algunos días antes habríamos visto a alguien más de ese grupo como Gustavo Herrera quien fuera el dirigente de Under, hoy sin duda la figura de Noel Huerta le opaca cualquier intención de Gustavo, todo mundo sabe que Noel es un joven profesionista, tranquilo, muy bien visto por su forma de ser, y ahí si Gustavo Herrera no tiene muchas posibilidades. Noel Huerta no es un improvisado, es un joven que hace mucho altruismo, pero que desde luego no gusta de los reflectores, es más, llama la atención que surja su nombre desde la gente campesina que a decir verdad, como ellos lo dicen normalmente, su opinión no es escuchada, siempre son los grandes políticos en los municipios cuando deciden y a la base electoral del PRI pocas veces le dan apertura y saliendo propuesto de abajo pudiera tener grandes aciertos. Por cierto otro que no ha dicho nada al respecto pero que no se le va mal es al regidor Yoel Hernández, un joven profesionista de Remedios, quien igual aun cuando es del grupo UPADEM se ha abierto paso en su andar con trabajo, algunos le critican su juventud como regidor, pero la fortaleza está en su juventud, no es un político maleado y aun que crean que no, analiza muy bien el papel que desempeña al frente del gobierno municipal y no está cerrado a dialogar, debatir y hacer propuestas en el ejercicio de gobierno, no porque no lo vean, ya en su momento lo habrán de sentir, porque está dispuesto a trabajar y se escucha también en las localidades como propuesta a la dirigencia del comité municipal. Uno más es el ex delegado del Fitzhi Roberto Chávez Hernández quien se sabe también quiere apuntarse, el otro Adiel Barrera quien es actualmente delegado político de Cardonal y responsable de sacar la elección, ahora está en Omitlán de Juárez donde se vive un proceso electoral, es abogado de profesión, pertenece al grupo de Issac Aramer Lozano. Un joven más que suena es el ex delegado del Carmen Carlos Eduardo Portillo, otro joven entusiasta y además también el nombre se escucha de Faustino Yerbafría un joven abogado de la comunidad de La Heredad.