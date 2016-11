Desde hace un año y medio, carretera en pésimas condiciones Andrés Santiago, señaló que es un gran problema el circular por dicha carretera ante los baches que existen, “pero lo peor de todo es que con un poco de lluvia se forman unos charcos que duran días por lo hondo de los baches, ya varios carros han caído ahí fuerte, no se han descompuesto pero si caen bien feo”. Tanlajás, S.L.P.- A pesar de que hace apenas un año y medio aproximadamente que fue reparada y la carretera ya se encuentra en pésimas condiciones para transitarse, generando gran molestia en los pobladores de los alrededores. HUASTECA POTOSINA | Tanlajas 0 Comentarios Carretera Barrancón Monec, en pésimo estado a pesar de haber sido rehabilitada hace un año y medio aproximadamente. Y es que hace apenas año y medio aproximadamente, específicamente durante la administración anterior, se llevaron a cabo los trabajos de rehabilitación de la carretera por parte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, esto mediante las gestiones previamente realizadas, sin embargo, desde hace meses atrás, la carpeta comenzó a empeorar en los lugares rehabilitados, sobre todo en el tramo Barrancón a Monec. En este sentido, Andrés Santiago, señaló que es un gran problema el circular por dicha carretera ante los baches que existen, “pero lo peor de todo es que con un poco de lluvia se forman unos charcos que duran días por lo hondo de los baches, ya varios carros han caído ahí fuerte, no se han descompuesto pero si caen bien feo”. Aseguró que ante esto se ha solicitado el apoyo de la actual administración, para que se lleven a cabo los trabajos de reparación de la arteria sin que hasta el momento se haya tenido respuesta, aun cuando aclaran, “es pedir a la Secretaria que vengan y dejen bien esto, que no puede ser que en un año se haya caído totalmente el asfalto”, señaló. Así mismo, hizo un llamado a las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto y efectúen la rehabilitación de dicho tramo carretero. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Hoy definen presidente del CDM del PAN Aulas de cómputo servirán para poner en práctica uso de discos Sin resolver falta de maestros en la Telesecundaria “Joaquín Fernández” 4 de cada 10 estudiantes leen sobre la política Vega Robledo señala tener dudas ante las reelecciones