Marinos recorren carreteras de la Huasteca

Hermético se ha mantenido la corporación, que prácticamente a diario atraviesa esta Delegación sobre la carretera 85, aunque las mismas agrupaciones policiacas en este municipio, aseguran desconocer el recorrido que hacen y desde qué municipio parten. Al respecto, J. Carmen Hernández Martínez, titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, precisó que a pesar del hermetismo en que se conducen los integrantes de la Secretaría de Marina, su presencia en la región no se deriva de alguna situación específica al menos en Huehuetlán, pero más que incertidumbre, imprime confianza tanto a la población, como al resto de las corporaciones de seguridad en la localidad, externó. A los Infantes de la Marina, se les ha visto en vehículos tácticos, pero de igual forma en unidades de civil, e incluso en convoy, que si bien no se ha informado sobre operaciones en particular, su presencia al menos inhibirá en gran medida los actos delictivos, puntualizó el titular de la Policía Municipal.