Luego de que un sujeto fuera evidenciado y puesto a disposición del Ministerio Público de este municipio debido que al menos a 20 personas había estado prometiéndoles viviendas mediante un programa federal, la dependencia se deslindó de dicha persona al asegurar que no forma parte de la misma ni a nivel estado ni a nivel federal. El sujeto detenido por vecinos de de Alfajayucan a quien por dos años estuvo pidiéndoles cantidades de dinero a cambio de un proyecto de vivienda al cual solo les daba largas y más trabas, por lo que optaron por retener su vehículo como garantía de que les regresara su dinero o bien el proyecto de vivienda ya consolidado. El tema se trasladó a Chapantongo, Cardonal donde hay más víctimas. El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Víctor Hugo Velasco Orozco, alertó a la ciudadanía a efecto de evitar desvíos o cobros indebidos. El funcionario especificó que la persona responsable, no es ni ha sido trabajador de la SEDATU y detalló que en el año 2015 ingresó a la dependencia federal una solicitud de subsidio de 400 acciones de paquetes de materiales para recámaras adicionales por un monto de $8,000,000.00 misma que fue enviada al FONHAPO y rechazada por no cumplir con las reglas de operación. La SEDATU ha atendido los requerimientos de los Agentes del Ministerio Público en diversas indagatorias relacionadas con personas que han solicitado dinero a cambio de acciones de vivienda sin que se tenga más información en virtud de ser procedimientos que se manejan con las reservas de ley. Buenos pasos se aprecian en Protección civil municipal al reunir a catorce diferentes gaseras de la región, mismas que firmaron los acuerdos emitidos por Protección Civil para mantener la seguridad en la venta del hidrocarburo en Ixmiquilpan, la dependencia pide a la ciudadanía en general reportar cualquier anomalía que sea realizada por los operadores de las gaseras. Los acreedores de una infracción, únicamente podrá ser emitida por Protección Civil y deberá realizar el pago de la misma personalmente en la Tesorería Municipal. Parece que le dan formalidad a un tema tan espinoso en donde deben estar muy claras las formas de operar de estas, es por seguridad de todos como dice el lema de esa reunión “La Protección Civil somos todos”. Marcelino Capula Martínez, le está dando relevancia a un tema tan sensible, que se coordine con Mario Bautista Pérez, Secretario de Seguridad Pública Municipal, habla de que intentan hacer bien su trabajo, pero más sobresale que por primera vez ese ayuntamiento le permite institucionalmente que los regidores de otro instituto político como el caso de Yoel Hernández Torres, quien preside la comisión de Protección Civil, pueda desenvolverse. Esto jamás se observó en la pasada administración. Esto habla que esta administración a diferencia de la anterior permite que todos los regidores cumplan con sus comisiones y se tenga el nivel de apertura, con congruencia política, pues la solución de los problemas de seguridad de los ciudadanos nada tienen que ver con interpretaciones políticas, hay que checar estos detalles que hacen la gran diferencia entre la anterior y la actual administración. En la anterior administración solo conocimos bloqueos, conflictos, intereses económicos y políticos. Y hay que conocer cada una de las empresas que opera en la ciudad: Gas Express Nieto, Plus-Gas, Garza-Gas, Axi-Gas, Soni-Gas, Figra-Gas, Gas-Primos, Zima-Gas, Gas de Hidalgo, Gas Imperial, Toluca-Gas, Gas-Modelo, Su-Gas y Se-Gas. Esto es relevante porque necesariamente cualquier ciudadano que observe una anomalía está en la posibilidad de denunciarla, sobre todo si aprecian que pongan en riesgo a los ciudadanos, por ejemplo el municipio deberá de proveer un número, una cuenta de correo electrónico, una watshap, para denuncia inmediata y atención con respuesta. El ayuntamiento debe modificar el sistema de atención con los ciudadanos, para que de esta manera los gaseros sientan que son observados y que esos acuerdos realmente tengan formalidad, se cumplan y dejen de ser simples anuncios. Se trata que los ayuntamientos deben de pasar de pasivos a activos y de esa manera formalizar una responsabilidad en las partes. Recuerden: Queda estrictamente prohibida la venta de cilindros y abastecimiento de tanques estacionarios en un horario de 07:00 a 09:30, chequen, todas las mañanas a las siete de la mañana cuando los alumnos llegan a la secundaria Justo Sierra, las pipas de gas abastecen en las rampas a las combis, solo por mostrarles una apreciación matutina, es justo que las combis carguen en los centros de esas gaseras. Otra es que de 11:30 a 14:30 horas de lunes a viernes, en los cuales no deben tampoco circular por calles y avenidas que conforman la zona centro; sábados y domingos podrán abastecer y circular de 04:00 a 18:00 horas, restringiendo el horario para los siete días de la semana a partir de las 18:00 horas. En vacaciones de acuerdo al horario escolar, podrán circular de manera libre únicamente respetando el horario restringido a partir de las 18:00 horas. Se toma como zona centro las siguientes calles y avenidas: Felipe Ángeles, Venustiano Carranza, Héroes de Chapultepéc, Javier Mina, Leandro Valle, Zaragoza, Pípila, Prolongación Pípila, Santos Degollado, José María Assiain, Alarcón de Ocaña, Pallares, Peña y Ramírez, Hidalgo, Centenario, Trinidad Moreno, Maurilio Muñoz Basilio, Juárez, San Antonio, Abundio Martínez, Vicente Guerrero, Lázaro Cárdenas, Adolfo López Mateos, Fresno, Nicolás Romero, Galeana, Matamoros, Aquiles Serdán, Eduardo Mayida, Lerdo de Tejada, Rafael Vega Sánchez, Durazno, Granada, Nueces, Frambuesa, Naranjo y Fernando Domínguez. El compromiso que contrajeron es evitar la auto carburación, carburación en los paraderos de colectivos o en sus alrededores de los paraderos, vía pública y llenado de cilindros portátiles en domicilio y vía pública. Las unidades que se sorprendan realizando estas maniobras, serán sancionadas e inmovilizadas. Prohibido circular y estacionarse en zona escolar y en horario escolar, así como utilizar las unidades repartidoras de gas como servicio particular llevando a familiares a bordo. Los operadores y/o trabajadores de las unidades de reparto de gas LP que se sorprendan ingiriendo bebidas alcohólicas o con aliento etílico se harán acreedores a una sanción administrativa.