Denuncian violencia contra las mujeres en la DAPAS; denuncian al asesor jurídico y directivos de solapar “Señor gobernador directivos DAPA pisotean nuestros derechos”, reclaman en marcha. Tres mujeres se sumaron a la marcha que se realizó el día de ayer en Valles con el fin de pedir cese le violencia y el hostigamiento laboral hacia ellas en la DAPAS, cometido por el asesor jurídico Andrés Nájera López solapado por el director de Recursos Humanos Aldo Odiseo Juárez y el director Edgardo González Ordaz. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios CON PANCARTAS EN las manos, las mujeres protestaron en el Día de la Eliminación de la Violencia Sandra Elizabeth Alvizu, coordinadora administrativa en el organismo rural junto con Mireya Martínez y María Luisa Martínez ambas del área de Recursos Humanos, marcharon en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia a la Mujer con pancartas con mensajes que decían “Ni una agresión más a mujeres en la DAPA” y “Señor gobernador directivos DAPA pisotean nuestros derechos”. Al término de la marcha en la plaza, entrevistadas manifestaron que en la DAPAS ha habido una serie de situaciones de violencia laboral y económica contra diferentes mujeres, “ahorita venimos en representación de nueve que hemos decidido alzar la voz para denunciar que violentan nuestros derechos” dijo Sandra Alvizu. En su caso dijo, fue suspendida cinco días de sus labores acusada por Alejandro Ballesteros de haberse rebelado contra el sindicato cuando ella no pertenece a ese gremio sino al del Artículo 123 que lidera Anastasio García. Citó que otras tres compañeras que tienen más de 15 años laborando en el organismo, fueron separadas de sus funciones por 30 días sin goce de sueldo acusadas de presuntas irregularidades que fueron cometidas no por ellas sino por la misma dirección y que a otra más le falsificaron su firma, esos casos dijo, son algunos ejemplos de lo que han sufrido y que detrás de todo ello está el director jurídico Andrés Nájera. Manifestaron que de las nueve mujeres, seis ya colocaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y además pusieron en conocimiento de todo ello al Instituto de las Mujeres en San Luis Potosí ya que Andrés Nájera alega que en Valles no le podrán hacer nada en su contra. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Llaman a cañeros a no malgastar diferencial Desechan impugnación contra Efrén Saucedo; habrá elecciones Cinco jovencitas de secundaria y preparatoria han sido exhibidas en videos íntimos: IMES Industriales a favor del aumento al salario mínimo Quejas contra DAPA son problemas entre los sindicatos: Aldo Juárez