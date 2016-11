Cinco jovencitas de secundaria y preparatoria han sido exhibidas en videos íntimos: IMES Desde el momento en que se sube es con el consentimiento de uno de los dos y es difícil de comprobar lo contrario”, dice El Módulo Integral de Atención a las Mujeres del IMES en ciudad Valles, ha atendido a cinco jovencitas del nivel secundaria y preparatoria que han sido exhibidas a través de las redes sociales en videos y fotografías donde protagonizan escenas sexuales con hombres, que en el algún momento de sus vidas fueron sus novios o parejas sentimentales. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios RECOMIENDA EL MÓDULO del IMES en Valles a las parejas ser responsables y conscientes y no grabarse o tomarse fotos desnudos Informó lo anterior Cecilia Flores responsable de dicha oficina quien añadió que mantienen una campaña permanente denominada “Prevención de la violencia en el noviazgo” con el cual, hacen conocer los derechos sexuales y reproductivas tanto a los hombres como a las mujeres. “Les damos a conocer qué consecuencias tiene el subir una foto o un video a la red social como sostener alguna relación sexual o tocamientos, les decimos que desde el momento en que se sube es con el consentimiento de uno de los dos y es difícil de comprobar lo contrario” expresó. Lo anterior se le cuestionó luego de que en esta semana, se difundiera a nivel nacional a través de Twitter, un video de ese tipo protagonizado entre una joven de 16 años y su novio presuntamente de la región huasteca. “Hasta ahorita hemos tenido cinco situaciones en jóvenes y adolescentes incluso del nivel medio superior que han acudido para brindarles una orientación legal y tenemos apoyo de la Subprocuraduría en la Unidad de Atención Temprana se les brinda una asesoría legal” informó. De los cinco casos que han atendido dijo, tres fueron de jovencitas que estudian en el nivel secundaria de 12 a 15 años y dos del nivel medio superior. “Han llegado jovencitas con depresión, con estrés, porque ya no saben cómo manejar esa situación en su escuela, se vuelven víctimas de bullying o de violencia escolar y una vez que les damos las terapias ellas junto con sus padres toman la decisión si van a proceder legalmente o no pero si se les hace saber el grado de dificultad para lograr una sanción” añadió la funcionaria. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Denuncian violencia contra las mujeres en la DAPAS; denuncian al asesor jurídico y directivos de solapar Llaman a cañeros a no malgastar diferencial Desechan impugnación contra Efrén Saucedo; habrá elecciones Industriales a favor del aumento al salario mínimo Quejas contra DAPA son problemas entre los sindicatos: Aldo Juárez