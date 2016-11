Industriales a favor del aumento al salario mínimo

Miguel Céspedes Salazar, presidente de delegación de CANACINTRA en Ciudad Valles, y Presidente Nacional de Jóvenes Industriales, señalo que la cámara ve con buenos ojos el subir el salario mínimo, siendo esta parte de la responsabilidad social que tienen los empresarios para generar un mejor México, pero critico que el gobierno no predique con el ejemplo, “a mí me gustaría que hubiera senadores, diputados y servidores públicos que ganaran el salario mínimo, para realmente ver si realmente pueden hacer esto, como lo dicen ellos por servir al pueblo, en lugar de estar ganando cantidades estratosféricas de salario, lo vemos en el estado como hay secretarios que ganan más que el gobernador y ganan casi lo mismo que el presidente de la república, lo vemos con los diputados, con los regidores, es en verdad una pena que año con año se llevan 80, 90 mil pesos de aguinaldo”. Apunto que es difícil para aquellas pequeñas empresas generar un aumento sustancial al pago de nómina pero es ahí donde el empresario debe de buscar la forma de innovar y generar otros esquemas de negocio, pero el incremento al salario es viable. Señalo que temas como el salario mínimo deben de servir para que la sociedad se sume y alce la voz además de ser más críticos ya que no podemos aplaudir cosas que no están bien, ”yo invito a la ciudadanía que se organice que haga ruido y no nada más estar quejándose, porque tal parece que la queja es un deporte aquí en ciudad valles al igual que echar chisme”, sentenció.