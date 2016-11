Apreciaciones Las críticas en contra del alcalde de Tanlajás Domingo Rodríguez Martell en las redes sociales siguen siendo ante la falta de obra, lo cual genera molestia en el edil provocando con ello que responda agresivamente en algunas ocasiones a dichos comentarios, en este sentido los comentarios incrementan por parte no solo de los habitantes de las comunidades afectadas, sino que además estos son aprovechados por los contrincantes políticos para poner en contra a los habitantes. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios Otra de las banderas que han utilizado los rivales políticos para arremeter contra el edil, es la falta de conclusión de la antena que traerá la señal para celular, situación que continúa manteniéndose en el aire el porqué no es concluida hasta el momento cuando desde hace meses se instaló la antena, dejando solamente comentarios de que la empresa telefónica responsabiliza a la administración de un robo que se llevó a cabo en el lugar, requiriendo por ello el pago correspondiente mientras que el alcalde se niega, ya que en ningún momento la empresa solicitó vigilancia ni se firmó acta alguna en la cual existiera dicho compromiso, y mientras tanto la gente continúa sin poder recibir el beneficio. En Coxcatlán por su parte la instalación de cámara de vigilancia presenta ya avances, lo cual sin embargo no se encuentra definido en como se estará trabajando ya que no se ha determinado las guardias que deberán de montar para la vigilancia de las mismas y mucho menos el personal que se hará responsable de dicha vigilancia, ya que en este sentido el factor principal será la prevención de algún robo u otro delito que se pueda evitar o detener de inmediato, por lo cual el personal también deberá de ser discreto en los trabajos a emprender ya que las situaciones personales de los habitantes deberán de mantenerse en discreción. Pese a los señalamientos que se lanzan de manera constante en contra de la presidenta de Aquismón por parte de sus rivales políticos, es de reconocer que se ha enfocado en realmente apoyar a quien más lo necesita, al grado de que su salario ha sido destinado a diferentes apoyos como educación y durante el día de ayer donó el recurso para la compra de equipo para discapacitados, como sillas de ruedas, bastones, muletas, entre otros, logrando con ello concientizar a los presentes en el lugar. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones