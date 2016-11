Apreciaciones Lo que se supone debió ser un evento social de sana convivencia para los estudiantes y sus familias así como para las personas que asistieron a la plaza principal el pasado jueves, terminó en un zafarrancho entre personal de la UNITAM y los familiares de una joven que ganó el concurso de canto organizado por la misma institución al reclamar que ésta sea hija del director de la casa de la cultura del ayuntamiento Abelardo Cruz Pérez. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Y es que más que el hecho de que la joven haya obtenido el primer lugar, tal parece que lo que originó el conflicto fue las diferencias políticas que existen entre el presidente del consejo estudiantil, Juventino Durán, con la administración municipal actual y todo lo que huela a ello, un conflicto que debería haber quedado fuera de un evento escolar. Hasta el momento tanto la Universidad Privada como la escuela preparatoria Leandro Sánchez han mantenido silencio y no han emitido una postura al respecto, por lo que solamente los protagonistas son quienes han salido a dar a conocer su versión de los hechos ya que mientras el funcionario municipal afirma que la víctima de esta situación fue su hija, el líder estudiantil manifiesta a través de las redes sociales se dice agredido por ordenes del funcionario. Quien prefirió darle vuelta a la hoja y no caer en más controversias es la regidora Diana Torres quien fue cuestionada respecto a la confrontación que sostuviera a través de las redes sociales con el ex candidato Toño Costa por los resultados de la elección interna del Partido Acción Nacional, y dice habrá de buscar fumar la pipa de la paz aunque del otro lado no ha habido señales de cerrar las heridas. Incluso surge la crítica en el sentido de que si Toño Costa hubiese marcado ese carácter y operatividad que aplicó en la campaña interna del PAN cuando fue candidato a la presidencia quizá no hubiese perdido, lo que sí es cierto es que ahora se muestra con una capacidad de operar e influenciar en los grupos algo que en la ocasión anterior no tenía y finalmente las cosas le quedan a modo para intentar ir nuevamente por la candidatura ya que sigue sin tener nada que perder. Tras haberse girado la retención del sueldo al director de planeación del ayuntamiento Oscar Pérez Tejada, ayer finalmente se dio a conocer que se le hizo entrega integra de su pago por parte del ayuntamiento, después de que interpusiera la denuncia ante la contraloría interna del ayuntamiento en contra del oficial mayor. Mientras quienes se mantienen a la expectativa son los sindicatos del ayuntamiento para conocer como se habrá de manejar el pago de los aguinaldos para este año, ya que no se ha establecido si se hará en una, dos o más emisiones, aunque los gremios reconocen que las condiciones que enfrenta la administración no es la mejor en estos momentos y que será complicado que se reciba un solo pago. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones