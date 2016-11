Zafarrancho en concurso de la canción de la UNITAM Presidente del consejo estudiantil acusado de agredir a una de las participantes que es hija del director de la casa de la cultura. Tras el zafarrancho que se presentó la noche del pasado jueves en la plaza principal, entre el presidente del consejo estudiantil de la Universidad de Tamazunchale, UNITAM, y una joven representante de la Preparatoria Leandro Sánchez Salazar, hija del director de la casa de la cultura, el funcionario municipal afirma que quien ocasionó el problema fue el líder estudiantil al azuzar a la gente para que agredieran a la menor. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Juventino Durán presidente del consejo estudiantil de la UNITAM y organizador del evento del concurso de la canción Los hechos se presentaron durante la noche del jueves cuando se llevaba a cabo el festival de la canción organizado por la UNITAM, al cual se convocó a representantes de diferentes instituciones educativas de nivel medio superior para que participaran con un o una representante, entre las cuales se encontraban la preparatoria Leandro Sánchez Salazar. De acuerdo con la versión de Abelardo Cruz Pérez, director de la casa de la cultura, fue alrededor de las 22:00 cuando recibió una llamada de su esposa informando que estaban siendo agredidos por personal de la Universidad de Tamazunchale después de que su hija recibiera el premio del tercer lugar por haber ganado en el concurso. Según le explicó su esposa desde que subió a participar su hija el presidente del consejo estudiantil Juventino Durán comenzó a generar polémica entre los organizadores del evento señalando que la joven de 16 años era cantante profesional porque su papá tiene un grupo musical, a lo que el funcionario asegura que su hija no canta en dicho conjunto ya que sería arriesgarla mucho. Sin embargo la gota que derramó el vaso fue cuando presuntamente una trabajadora social de la UNITAM junto a una joven que obtuvo el tercer lugar en el concurso se le fueron encima a su hija ofendiéndola y “mentándole la madre”, e incluso intentaron agredirla físicamente por lo que fue cuando decidieron intervenir la madre de la menor y otras personas. Afirma el funcionario que a pesar de que hubo empujones y algunos manotazos, no hubo personas lesionadas de ninguno de los bandos, ya que todo quedó en alegatas y amenazas por lo que habría de interponer su denuncia ante el Ministerio Público en contra de quien resulte responsable. Por su parte el presidente del consejo estudiantil Juventino Durán a través de su cuenta de facebook publicó “amig@s tamazunchalenses les comento que ayer por la noche dentro de las actividades que se llevaban acabo dentro del marco del XII ANIVERSARIO DE LA UNITAM, Institución la cual represento como consejo estudiantil FUI GOLPEADO por órdenes del director de la casa de la cultura el Sr ABELARDO CRUZ.

ESTARÉ LLEGANDO A LAS ULTIMAS CONSECUENCIAS LEGALES.

ESTARÉ LLEGANDO A LAS ULTIMAS CONSECUENCIAS LEGALES.

TAMAZUNCHALE NO PUEDE SEGUIR ASÍ, EXIJO LA RENUNCIA DE DICHO FUNCIONARIO PUBLICO QUIEN EN VEZ DE DIFUNDIR LA CULTURA DE NUESTRO MUNICIPIO FOMENTA LA DELINCUENCIA. LA AGRESIÓN A MI PERSONA SE LLEVO A CABO EN PLENA PLAZA PRINCIPAL LO RARO ES QUE NO SE ENCONTRABA NINGUNA AUTORIDAD MUNICIPAL EN LA PRESIDENCIA, MAS ADELANTE MAS INFORMACIÓN!