Aprueban multas por basura y rechazan incremento a delegaciones  

El edil indicó que la pasada sesión fue extraordinaria, con la finalidad de someter a aprobación la Ley de Ingresos del Ayuntamiento, que fue presentada en consenso con los funcionarios, en donde una de las novedades es que las multas estipuladas para particulares y comercios por el mal manejo de la basura, ahora sí serán aplicadas, ya que estaban incluidas previamente pero no se estaban ejerciendo. En cuanto al resto de las recaudaciones que se encuentran por impuestos y aplicación de multas, refirió que se mantienen igual que en el año actual, por lo que no se modifica prácticamente nada en un 95 por ciento, lo demás son incrementos leves que se habrán de aplicar. En cuanto a la Ley de Egresos, refirió que el Regidor Roberto Vega Rubio, presentó una propuesta para la aprobación de un incremento en el presupuesto que se destina a las Delegaciones de Chapulhuacanito y Tamán, ya que desde 1997 se ha mantenido un recurso de 10 mil pesos mensual para el gasto corriente, lo que actualmente resulta insuficiente. Sin embargo, señala el Regidor que se decidió no incluir esta propuesta en dicha sesión, tomando en cuenta que la situación actual del Ayuntamiento no es la mejor en este momento y el incremento era casi de un 300 por ciento, lo que significaba casi un millón de pesos al año para cada Delegación.