La mitad de las mujeres en Aquismón sufre de violencia

Pero no sólo se refirió a la violencia física y sexual que muchas padecen en el propio seno familiar o a manos de sus cónyuges, sino también aquella que en gran porcentaje es ejercida entre las del género, “a veces nos golpeamos, nos ofendemos entre nosotras; y no vemos que cuando nos unimos solemos ser más súper-poderosas, más fregonas”. Reprochó que el tema de violencia que se conmemora a nivel internacional, sea uno de los contextos más conocidos para las mujeres de Aquismón, pero todavía más lamentables es –dijo- que hay mujeres que utilizan la bandera de “defensoras” de las de su mismo género, cuando son las principales atacantes. Cepeda Echavarría, aseguró “yo misma he sido víctima de este tipo de seudoactivistas, que actúan con el afán de descalificar y perjudicar acciones noble – como en su caso, ejemplificó- al levantar la voz y externar mi unión a la lucha contra la violencia de las mujeres”.