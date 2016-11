Pide UCLA a Tianguistas a no cerrar más la Avenida Nuevo León Huejutla, Hgo.- Socios de la Unión de Comerciantes Locatarios y Ambulantes (UCLA) del Mercado Municipal piden a las autoridades municipales su intervención a efecto de que los tianguistas trabajen con normalidad, pero que no cierren las calles para el mes de diciembre, en una palabra que no bloqueen la Avenida Nuevo León, ya que eso afecta la actividad comercial en la zona del Mercado. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Pedro Hernández Vite. El Secretario de Conflictos de la UCLA, Pedro Hernández Vite; confirmó que como socios del gremio, sólo piden una buena organización para realizar el trabajo; que los Tianguistas se organicen bien y que ya no cierren totalmente la avenida Nuevo León. Al mediodía de este miércoles los directivos de la UCLA encabezados por el Secretario General, Jaime Morales Torres; acudieron a la Presidencia Municipal para hacer el planteamiento correspondiente ante las autoridades en el municipio. Subrayó que como socios de la UCLA piden que lo anterior es “para que se tenga libre acceso al Mercado y lo primero que buscamos es el respeto, a nadie le estamos quitando el derecho. El gobierno municipal tiene los argumentos para acomodar a las personas, a través de la experiencia me he dado cuenta que los comerciantes de la calle han sido beneficiados por todos lados”, añadió. Les dieron –agregó- sus espacios en la Ex pista y están abandonados los espacios, no le dieron vida; se vinieron de vuelta a la calle, les dieron ahí en el auditorio y vemos que todo sigue igual, nada más los están beneficiando, venden sus tramos, venden sus localitos y siguen en la calle. Añadió que como socios de la UCLA piden que el gobierno municipal organice todo esto y los acomode en otra calle que no sea la avenida Nuevo León “el UCLA no está en contra de nadie, somos compañeros, somos hermanos; ellos también buscan el sustento de la familia y todos mis respetos para ellos”, apuntó. Asimismo, dijo “lo que busca el UCLA es que realmente se reubiquen, con conciencia y con respeto de las autoridades, pero no solo que los ubiquen y que no venden y se vuelven a regresar a la avenida Nuevo León, queremos que nos respeten lo que corresponde al Mercado Municipal”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA  CAPASHH elimina foco de infección en Parque de Poblamiento 12 mdp en incentivos a productores huastecos Realizan Expo laboral en Semana de Educación Especial Capacitan a Comités de Obras del Ramo 33 Omar Fayad y Raúl Badillo entregan apoyos auditivos y ayudas funcionales