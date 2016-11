Incorporación de trabajadores al IMSS no incluye a sindicalizados “Hay muchas personas con antigüedad y nos afectaría, las jubilaciones”: Narcia Pessina El Municipio de Valles hasta el momento no ha tenido acercamientos de manera oficial con el Sindicato para proponerles la incorporación de los trabajadores al IMSS como se dio a conocer en una sesión de Cabildo, sino sería solo para eventuales y de confianza. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios SUMAN YA 570 trabajadores sindicalizados en el Ayuntamiento y muchos de ellos tienen años laborando Lo anterior expresó Narcia Pessina Gallegos secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores ya que hace unas semanas atrás, el tesorero Alberto Rivas había informado en sesión de Cabildo ante regidores, que estaba haciéndose un análisis y estudio a fondo para ver la posibilidad de que los empleados del Municipio fueran dados de alta al Seguro Social. “A nosotros no, él lo comentó para las personas que son de confianza, eventuales, para ese tipo de personas. Sería una controversia porque en otras administraciones han tratado y nos han ofertado, hace tres administraciones llegaron hasta la Junta de Conciliación las propuestas pero nunca el Seguro Social aceptó porque hay muchas personas con antigüedad y nos afectaría, las jubilaciones” respondió. En aquel entonces dijo, el alcalde en turno se negó a incorporarlos al IMSS por el alto pago que tenía que hacer por cada uno de ellos ante ese instituto. Una opción sería añadió, que los sindicalizados que tengan poco tiempo laborando sean incorporados al IMSS o bien los eventuales y de confianza mientras estén laborando. Pessina Gallegos dijo que hasta el momento solo ha oído pláticas de ese tema en el Municipio pero no se le ha informado de manera oficial sin embargo hay incertidumbre en sus representados tras lo difundido en la mencionada sesión de Cabildo. Hasta el momento dijo, son 570 trabajadores los que conforman el sindicato de los cuales, dos recientemente fueron dados de alta para cubrir igual cantidad que se dejaron vacantes por pensión. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA En diciembre crecen los pensamientos suicidas Buscan crear frente de organizaciones sociales Llevarán “bacheadora” a circuitos de colonias Primer maratón a favor de niños con paladar hendido Denuncian violencia contra las mujeres en la DAPAS; denuncian al asesor jurídico y directivos de solapar