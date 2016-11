Violencia contra las mujeres en el noviazgo Ixmiquilpan, Hgo.- Luego de que este viernes se celebrara el Día Internacional de la lucha contra la violencia hacia la Mujer, el cual promueve la equidad y el respeto a las diferencias, sin embargo en una encuesta realizada a mujeres entre los 17 y 20 años de edad del municipio, están conscientes de la existencia del noviazgo violento y aseguraron que las agresiones se manifiestan de diferentes maneras, los ataques son de tipo sexual, físico o psicológico, de un miembro de la pareja contra el otro en una relación de noviazgo, con el objeto de controlar o dominar a la persona. HIDALGO | Ixmiquilpan 0 Comentarios En el noviazgo sufren violencia en su mayoría psicológica, que si no es denunciada a tiempo puede pasar a violencia física o sexual. Ester Hernández, estudiante de bachillerato comentó, “desafortunadamente la mayoría de las mujeres hemos sido víctimas de violencia en la relación de noviazgo, ya que alguna vez hemos sufrido los celos y el control de nuestra pareja, las cuales no son una muestra de amor, en la mayoría de ocasiones estas actitudes generan temor por la forma de cómo actúa tu pareja o te maltrata cuando se enoja, por lo que es importante denunciar y pedir ayuda profesional”. La encuesta basada en el testimonio de las victimas refiere, que en las relaciones de noviazgo sufren violencia en su mayoría psicológica, la cual si no es denunciada a tiempo pasa a violencia física o sexual, “quien te quiere te respeta, por lo que es importante denunciar cualquier tipo de maltrato” aseguraron mujeres encuestadas. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA “Parque acuático Dios Padre” Invita a fomentar el deporte Prevención contra enfermedades respiratorias Noche de Museo La Biblioteca Pública un servicio y apoyo para usuarios Iluminación de cancha Beneficia Transeúntes