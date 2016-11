Javier Pacheco, recibirá la Caravana de los Migrantes Xilitla, S.L.P.- “Lo importante de la caravana de los migrantes, es que el gobierno de Estados Unidos por único día le permite a los migrantes el libre paso de sus pertenencias o mercancía sin importar cuál es el monto económico, siempre y cuando no sea drogas o armas”, informó el Secretario Municipal del Ayuntamiento, Martín Eduardo Martínez Morales. HUASTECA POTOSINA | Xilitla 0 Comentarios Alcalde, Javier Pacheco, acompañará la Caravana del Migrante, el Secretario Municipal del Ayuntamiento, Martín Eduardo Martínez Morales. Quien dio a conocer que el próximo 28 del presente mes se contará en este municipio con la presencia del ex Diputado Lic. Fernando Rocha, el Estado de Querétaro y quien forma parte del comité del migrante. El funcionario, explicó todas las casetas de vigilancia permanecen coordinadas para dar libre paso a todos los integrantes de la caravana de migrantes que provienen del territorio americano hacía su lugar de origen. Se estima, que serán miles de migrantes los que en la próxima temporada decembrina arriben a territorio mexicano para visitar a sus familias, mismos que estarán siendo custodiados por las corporaciones policiacas, así como elementos del Ejército Mexicano, para brindarles una mayor seguridad a cada uno de sus destinos. La caravana donde participará el alcalde, Javier Pacheco Sánchez, parte de Laredo Texas y cruzará por Laredo Tamaulipas, viajará desde el próximo 13 de diciembre a fin de organizarse y preparar la salida de la caravana. Consideró que tal vez Xilitla, no cuenta con gran número de migrantes, sin embargo, dijo son las zonas más altas como la Victoria, Puerto de Potrerillos, los Jarros, entre otras, incluyendo la Delegación de Ahuacatlana, con mayor emigración y que en la próxima temporada llegan con regalos y apoyos para sus familias. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Desagüe particular, escurre por la 20 de Noviembre “Mujeres Indígenas, son quienes más sufren de violencia”: CMI Talleres de prevención de embarazos a 200 planteles Xilitla tiene plan operativo 2017 de Pueblos Mágicos Decomisan mercancía de banquetas y calles