En Ahuatitla continúan en espera de que se reparen daños por tromba

San Felipe Orizatlán, Hgo.- La contaminación por drenajes sigue siendo una urgencia en Ahuatitla, debido a que a pesar de que ha pasado un año y medio de la tromba que azotó al municipio y que provocó graves daños a construcciones, estos no han sido reparados y lo más grave es que las aguas negras siguen desembocándose en los arroyos. Humberto De la Cruz Bautista, Secretario de la Delegación de Ahuatitla, dio a conocer que el foco de infección por aguas negras continúa en la localidad debido a que hasta la fecha no ha sido aterrizado el recurso del Fondo Nacional para el Desastres Naturales (FONDEN), con lo cual se repararían los drenajes reventados por el crecimiento de las aguas que provocaron el desbordamiento en mayo del 2015. Mencionó que dicho sistema integral de drenaje estaba siendo reparado durante la pasada administración, pero el fenómeno natural dejó muchas afectaciones y que ahora debido al problema ecológico la salud de las familias se encuentra en riesgo. De La Cruz Bautista dijo que están en espera de que alguien acuda a dar una explicación de porqué hasta la fecha no ha sido aterrizado el recurso del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) a pesar de estar en urgencia ecológica ya que son miles de personas las afectadas por aguas contaminadas.