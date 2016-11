Dictan magistral conferencia por el Día Internacional de la No violencia contra la Mujer Tlanchinol, Hgo.- Una magistral conferencia a cargo de las psicólogas Adriana Arreguin Tello y Leticia Martínez Santos fue dictada en días pasados en el marco del Día Internacional de la No violencia contra la Mujer. HIDALGO | Tlanchinol 0 Comentarios En el marco de la celebración del Día Internacional de la no Violencia contra la Mujer, en Tlanchinol se dictó una magistral conferencia en el auditorio de la zona centro. A este evento acudieron personas de diferentes sectores de la población, contándose con la presencia de integrantes de la Asamblea municipal y personal de las diferentes áreas de la Administración municipal. En su intervención el edil Pablo Salazar Hernández, dijo que no basta con festejar o conmemorar este día que lo importante es recordar esta fecha agregando que lo más importante es el actuar que se tiene a diario, pues no basta que hoy o cada 25 de cada mes le regalemos flores a las mujeres, sino más bien que a diario se les respete y se les brinde el trato que ellas merece, “que no se nos olvide lo importante que son las mujeres”, recalcó. Agregó que para la Instancia Municipal de la Mujer no hay día que no sea propicio para luchar en contra de la violencia de las mujeres, no hay acción que no sea buena para cambiar la cultura de la violencia contra las damas, razón por la cual esa área día a día realiza diferentes actividades encaminadas a erradicar todo tipo de violencia contra el sexo femenino. En ese espacio se brindan asesorías jurídicas, psicológicas, pláticas, talleres y los más importante es que se les escucha con atención y respeto a todas las féminas. Hoy diecisiete años de que la asamblea general de la ONU, declarara este día como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el biólogo pablo Salazar Hernández presidente municipal hizo un llamado a no claudicar en la lucha por este objetivo. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Se accidentan canadienses en Tlanchinol Renuncia dirigente juvenil de Nueva Alianza Exhortan a docentes a participar en círculos de estudio y lectura Realizan actividades por aniversario de la Revolución Mexicana Se rompe la pierna al sufrir aparatosa caída