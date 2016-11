Espejeando De probada militancia, así deben ser los panistas que Omegar Barragán Monterrubio espera engrosen las filas del Partido Acción Nacional en Huejutla, militantes de probada lealtad que no abandonen el barco a las primeras de cambio sino que se mantengan dentro y procuren el fortalecimiento de dicho instituto, expresión que le valió la admiración de uno que otro de los camaleónicos personajes que se dieron cita en el proceso en el que se le designó como presidente del Comité Directivo Municipal,¿será acaso que la pregunta de los medios presentes en la elección trajo recuerdos no muy gratos al también ex candidato a la alcaldía huejutlense? Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios Esas vivencias que producto de la novatez en materia política le costaron el no lograr el sueño de ser presidente de su pueblo, anhelo que, se rumora, fue coartado por uno, dos, tres o más de los que hoy hicieron acto de presencia en las oficinas de Acción Nacional, quienes, por cierto, acudieron bien lavados y planchados con vistosos ropajes azules, presumiendo una lealtad que dejaron muy de lado en el anterior e inmediato proceso, elecciones en las que se les vio ondeando banderas con otros escudos y colores o esperando pacientemente los resultados de una lucha postelectoral encabezada por el hoy partido gobernante pero que, sin pena o siquiera sesgo de vergüenza, acudieron con credencial en mano para convertirse en parte de lo que se pudo calificar como un simple trámite para el hoy líder albiazul y empresario huejutlense, quien, sin lugar a dudas, tendrá que echar mano de esa amarga experiencia que le dejó el exceso de confianza que depositó en ese panismo de conveniencia que ante las cámaras le arropó pero que a sus espaldas logró clavarle no un puñal pero si muchos votos en contra, sobre todo ahora que se acerca la renovación de su dirigente estatal, primer reto en el que tendrá que ofrecer resultados palpables a Asael Hernández Cerón, candidato al que le ha apostado y el que, no podemos dejar de mencionarlo, demostró posicionamiento en lo que respecta a la Sierra y Huasteca, pues fueron sus “gallos”, quienes lograron salir victoriosos en este proceso interno, por lo que ahora corresponderá a estos corresponder al apoyo otorgado y, por lo menos en el caso de Huejutla, lograr que el amor y convicción hacia los ideales panistas, se note no únicamente en las camisas, playeras o blusas que suelen presumir en eventos como los que ayer vivieron, sino en dejar de lado egos, aprender a ser partido, organizarse y sobre todo a “jalar parejo”, sin importar intereses personales o de grupo, sí, así es, precisamente esos que tanto daño les han hecho en un municipio donde, hay que decirlo, permea el desencanto hacia esa estructura tras dos intentos fallidos de gobierno… Muy acertivo el mensaje del gobernador del estado Omar Fayad en su pasada visita al municipio de Yahualica donde expresó la necesidad de llevar a las comunidades más marginadas los servicios de salud especializados; sin duda uno de sus compromisos de campaña que inició precisamente en la comunidad de Santa Teresa, donde dio a conocer existen graves problemas de salud de los habitantes y que por ello unirá los esfuerzos con el gobierno municipal para que tengan una mejor calidad de vida; otro de los temas que abordó y que sabe que está ocurriendo es la falta de personal médico, por lo que giró indicaciones al alcalde Eustorgio Hernández Morales para que lleve a cabo la contratación de los doctores y no dejar pasar por alto esta situación que fue pronunciada por uno de los beneficiarios de ahí de Mecatlán que expresó textualmente “está prohibido enfermarse por la noche o fin de semana”…. La visita del gobernador no pudo pasar por alto a conocidos políticos priístas y un ex presidente municipal, a quien sólo pudo dedicarle una sonrisa, ya que a pesar de estar muy atento para poder siquiera decirle algunas palabras, no tuvo la oportunidad que esperó por un par de horas, por lo que quizá buscó en el evento que realizó en la ciudad de Huejutla, ya que quienes saben del asunto, ha trascendido que ha solicitado una audiencia con el mandatario pero es la hora en que esto no ha ocurrido, ¿Será porque no cubrió expectativas?. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando