Cuarenta quejas ante CEDH por desaparición de personas Jorge Vega Arroyo presidente de la CEDH detalló que a más tardar este lunes rendirá un informe sobre personas desaparecidas de casos sucedidos desde el 2011 en donde detallará cada uno de ellos, donde se dieron, en que edades, y las fallas de parte de la PGJE. Un total de 40 quejas han sido colocadas hasta el momento ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra del Gobierno Estatal a quien acusan de omisiones en las investigaciones de personas desaparecidas y por no haber recibido una respuesta efectiva por parte de la Procuraduría General de Justicia. Ciudad Valles | Ciudad Valles LA GRAN MAYORÍA de los casos de desaparición de personas en el estado presentan omisiones según sus familiares Lo anterior fue informado por Jorge Vega Arroyo presidente de la CEDH y detalló que a más tardar este lunes rendirá un informe sobre personas desaparecidas de casos sucedidos desde el 2011 en donde detallará cada uno de ellos, donde se dieron, en que edades, y las fallas de parte de la PGJE. Expresó que recomendará a la PGJE cree una Fiscalía Especializada en atender casos de desaparición de personas, que se formule y realice un protocolo de búsqueda y localización de personas el cual no existe, que haya un registro estatal de personas desaparecidas, capacitación efectiva a los elementos policiacos. "Nosotros hemos señalado que las primeras 72 horas son cruciales para la búsqueda y la localización de las personas en situación de desaparecidas, que se emita una alerta inmediata y que se genere la coordinación para la localización" expresó el ombudsman potosino. Vega Arroyo dijo que los 40 expedientes de queja que se han recibido se trata de más de 60 personas desaparecidas en el estado desde el año 2011 pero aclaró que no son el total de los casos que existen sino solo se trata de aquellos familiares que se han acercado a la CEDH. "En el informe especial voy a señalar cuantos hombres, mujeres, el rango de edad de las personas desaparecidas y el más relevante es de 20 a 30 años y cuáles son los municipios donde más hay y Huehuetlán es donde hubo más casos" adelantó. Consideró que en la capital potosina es donde más casos ha habido, seguido de Soledad de Graciano Sánchez, mientras que en la huasteca es Huehuetlán donde se tiene más incidencia después Valles, Tamuín y Ébano. "Vamos a señalar cuantos desaparecidos se tienen registrados en la República, luego cuantos tiene la autoridad reconocidos en el estado, cuantos han acudido con nosotros a la CEDH como petición de justicia y lo han hecho el 85% de lo que reporta el Estado, es un número muy importante que dice que no se le está haciendo justicia y que no tiene datos sobre la localización de sus familiares" finalizó Vega Arroyo.