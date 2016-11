Libramiento a Tamuín favorece inundaciones El ex director de Protección Civil en Tamuín en la pasada administración municipal José Ángel de la Vega Lárraga afirmó que el libramiento construido e inaugurado recientemente por el presidente de la República Enrique Peña Nieto, favorece las inundaciones en dicha localidad. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios NO SOLO EL libramiento sino la termoeléctrica propician una posible inundación en Tamuín En entrevista en Valles expresó que el Gobierno Municipal que encabeza Rafael Pérez Vargas debe poner énfasis en la rehabilitación del bordo norte de la localidad el cual por años no ha sido reparado el cual en su momento se construyó después de la grave inundación que se tuvo en el año de 1955. “No se han hecho reparaciones pero algún día se puede salir el río e inundarnos nuevamente como en 1955; el Libramiento lo que hizo fue quitarle un volumen natural al agua que se acumulaba en ese vaso regulador por donde pasan los bordos de la rúa y lo que va a causar el aumento del tirante del agua al pasar por Tamuín aunado a que ya ha disminuido mucho la altura del bordo por la erosión” expresó. Añadió que es posible que la construcción de la nueva carretera pueda causar una inundación en Tamuín aunado a la falta de rehabilitación de los bordos y ante ello de su parte ya pidió a la SCT le dieran una respuesta al respecto y solo ha recibido paliativos. “Nosotros queríamos que la SCT hiciera una maqueta en donde viéramos físicamente el comportamiento de las venidas del río cuando fuera tiempo de lluvias pero no se ha hecho” finalizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Cuarenta quejas ante CEDH por desaparición de personas Para el otro año regulación de casas hogar: PRODEM Anuncian la visita de AMLO a Ciudad Valles Comparte alcalde premio nacional con gobernador Juan Manuel Carreras San Luis será cede de congreso de empresarias