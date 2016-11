Mil motociclistas de todo el mundo estarán en Valles Llegarán a ciudad Valles y recorrerán por espacio de una semana la región huasteca. En el mes de febrero del año entrante, un promedio de mil motociclistas provenientes de 38 países del mundo, llegarán a ciudad Valles y recorrerán por espacio de una semana la región huasteca. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios ALISTAN PARA EL próximo año dos importantes eventos y uno de ellos es el arribo de más de mil motociclistas Lo anterior fue informado por Francisco Gerardo Gómez Gómez Director de Turismo quien añadió que en estos momentos se encuentra en la planeación y coordinación de ese evento de talla mundial con el fin de establecer los recorridos que harán, los puntos a visitar tanto de este municipio así como de la región. “Van a estar una semana, llegan un lunes y se van el domingo siguiente. Ellos tendrán sus eventos el viernes y sábado y esos días no los podemos tocar y nosotros estaremos programando actividades desde el martes, el miércoles y el jueves los recorridos” detalló. Por otra parte informó que en ese mes de febrero del 2017, también se desarrollará el encuentro de 500 agencias de viajes como la que se tuvo en este primer año de gobierno municipal todo ello con el fin de que dichas empresas de todo el País, conozcan la ciudad y región para que puedan abrir rutas a esta parte del estado. Enfatizó que existe el interés de las agencias de viaje de venir a Valles a conocer a la huasteca porque en la pasada visita que hicieron no todas pudieron venir debido al éxito en la convocatoria que se tuvo. El interés radica dijo, en que las agencias de viaje sobre todo las ubicadas en la zona centro del país, buscan opciones para no acudir hasta Chiapas que está más distante ya que en la huasteca potosina se encuentra el mismo tipo de parajes y ríos pero mucho más cerca. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Gana planilla verde elección de la CNPR Habrá conferencia de la obra del poeta Manuel José Othón Destacan Planteles huastecos en Muestra deportiva Incorporación de trabajadores al IMSS no incluye a sindicalizados En diciembre crecen los pensamientos suicidas