Vendedor de aluminio falló al acuerdo con ecología: Montesinos

Desde hace una semana exacta, se ha visto tiradero de cartón en la planta baja de la Plazoleta de Guadalupe, justo donde estuvo ubicado un vendedor de ollas de aluminio, por lo que el día de ayer el presidente de la organización Moctezuma, externó la situación para evitar malos entendidos con el departamento de Ecología y no culpen a los ambulantes. Alejandro González Montesinos, presidente de la organización Moctezuma, manifestó, “todos los vendedores hacemos convenios con ecología para no dejar la basura tirada a cambio de dejarnos vender, por eso para con estos vendedores que solo vienen de paso se llegaron a un acuerdo, donde tenían que dejar algo como tipo depósitos, como fianza, ya que en caso de que ellos se fueran dejando basura tirada y con esto estarían cubriendo esa multa”. Añadió, “de echo había inspectores que estaban revisando diariamente y la verdad no sé qué paso entonces, yo solo comunico, notifico para que los de ecología tomen cartas en el asunto, para que después no nos quieran echar a nosotros la culpa, ya que yo siempre les pido a mis compañeros que no me dejen ni siquiera el aluminio de sus lonches tirados”.