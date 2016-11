Iniciaron Velaciones en honor a la Virgen de Guadalupe en la Obrera Huejutla, Hgo.- El responsable de la Parroquia San Judas Tadeo de la colonia Obrera, Adrián Martínez Sifuentes; confirmó que desde el miércoles 23 de noviembre se inician con las respectivas procesiones y velaciones en las comunidades y colonias en honor a la Virgen de Guadalupe. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Adrián Martínez Sifuentes. Indicó que las actividades religiosas a la Morenita de Tepeyac se iniciaron en la población de Panacaxtlán, para seguir día a día por las diversas comunidades hasta llegar a las colonias, para culminar el día 11 de diciembre con la velación en la Parroquia San Judas Tadeo de la colonia Obrera. Reconoció que al momento la Fe católica se ve atacada por muchos lados a través de los medios de comunicación y la tecnología moderna “el Facebook y todo ese tipo de cosas, con mensajes que ahora ven jóvenes y niños, mensajes que no tienen mucho del aspecto educativo, más bien son mensajes destructivos en cuestión de valores”. Asimismo, aceptó que este tipo de situaciones de cierta manera ha reducido el número de católicos “el Papa está invitando ahora que termina el año de la Misericordia para que tratemos de reforzar la fe, vamos a ver qué medios utilizamos para poder hacerlo”, señaló. Añadió que la Iglesia Católica ya empieza aplicar algunas estrategias para fortalecer la fe “el Papa acaba de decir que los pecados de aborto, dice él que los Sacerdotes pueden perdonar a los pecadores de aborto, la gente se acerca más de esa manera, porque no se les dificulta pues con cualquier sacerdote puede ir”, agregó. Pidió a la población católica a no perder la fe “porque cuando se pierde la fe, cuando se pierde esa devoción a nuestra Madre Santísima y a la adoración de Jesús, entonces venimos al fracaso, a un pozo sin fondo, únicamente placeres y todo lo mundano y dejamos a un lado lo que es de Dios…”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Eligen a Alejandro Bautista dirigente municipal del PAN Buscan en MORENA conquistar la conciencia de Mexicanos Comité de Charco Azul exhorta a la participación social Blindan colonias de la cabecera por conductores irresponsables Ciudadanía solicita construcción de barandal en calle Eloxochitlán