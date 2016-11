Buscan en MORENA conquistar la conciencia de Mexicanos

Dijo que la situación actual que se vive en México, cada día está muy crítica “nos afectan seriamente las reformas estructurales que existen y que hizo el actual Presidente de México, Enrique Peña Nieto. Como mexicanos –expresó-, debemos de luchar con un solo fin, para poder derrotar a la clase élite, ya que de no hacerlo, nos van a seguir explotando y cada día seremos más los pobres y más pocos los ricos. Insistió en que es elemental avanza con un solo objetivo para afrontar las elecciones del 2018 “creo que solo con el voto ciudadano de la gente pobre es como se podrá salir adelante, necesario concretar un cambio verdadero”, refirió. Reconoció que no todos los ciudadanos confían en los partidos políticos “la verdad es que dentro del PRI, PAN, PRD y otros partidos han traicionado al pueblo que les ha brindado la confianza, los Senadores y Diputados no han respondido a la expectativa de los ciudadanos; solo van por sus intereses personales”, recalcó. Finalmente, dijo que los ciudadanos solo deben de confiar en MORENA, ya que los Diputados y Senadores han estado luchando por el bien del pueblo y por el bien de la gente más pobre y necesitada.