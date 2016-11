Eligen a Alejandro Bautista dirigente municipal del PAN

La elección se llevó durante el pasado sábado de 9 a una de la tarde en las oficinas del ese partido y al final de la votación, el resultado quedó de la siguiente manera 27 votos para Alejandro Bautista Medina y 24 votos para Mario Sánchez Castillo. De esta manera es como el ex edil de Tlanchinol compitió con su ex secretario municipal. Es oportuno mencionar en esta elección compitieron tres corrientes que desde hace buen tiempo se vienen disputando los espacios en la alcaldía. Uno de ellos es el que encabeza Gabino Hernández Vite y el edil Pablo Salazar que se sumaron a la planilla de Mario Sánchez para evitar que Bautista Medina llegara al ser dirigente, mientras que por el otro lado hay un grupo de panistas que ya se habían ido del partido y se sumaron al ex alcalde Bautista Medina, situación que le permitió obtener la victoria, señaló el panista Jorge Martínez Hernández.