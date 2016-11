Hidalguenses en situación de pobreza, con acceso a servicios de salud con calidad: Omar Fayad Con la Campaña CRECCCE, se brindarán más de 3 mil acciones de salud por todo el estado En Huejutla se beneficiaron 255 personas con alguna discapacidad, tras la entrega de ayudas funcionales Omar Fayad anunció que en breve y como plan de su gobierno, prevé la instalación de una clínica de hemodiálisis para la región Huasteca Estado | Estado 0 Comentarios Tal cual lo comprometió Omar Fayad, gobernador del estado, la administración que encabeza impulsa acciones concretas para que miles de hidalguenses que viven en situación de pobreza, accedan a servicios de salud de calidad. En gira de trabajo por la huasteca, en concreto en el municipio de Yahualica, el mandatario puso en marcha la Campaña Regional de Capacitación, Consulta y Cirugía Especializada “CRECCCE”; mientras que en Huejutla entregó ayudas funcionales y aparatos auditivos, respectivamente. Así, en Huejutla, el gobernador consideró estas acciones como muy significativas, ya que a los 255 beneficiarios les cambia la vida, por lo que reconoció el trabajo del sistema DIF estatal, al sector salud, a los presidentes municipales, a la beneficencia pública federal y del estado, por la gestión de los recursos para la adquisición de estos apoyos y ayudas funcionales. En lo que respecta a la calidad de lo entregado, Omar Fayad verificó que las especificaciones sean acordes a las necesidades de quienes las recibieron, ya que afirmó, no es válido que se den estos apoyos y salgan en la foto, pero que no sean útiles para quienes tienen alguna discapacidad. “Este gobierno tiene rostro humano, y atiende con calidad, calidez a todos por igual, y en este caso a las personas que padecen de alguna discapacidad; a todos habremos de apoyarlos, ese es mi compromiso”, indicó, al tiempo que anunció que no habrá más limitación en la entrega de ayudas funcionales, ya que consideró que hay personas que requieren de varios auxiliares médicos para mejorar su calidad de vida. De igual forma anunció que dentro de sus planes de gobierno, prevé impulsar la instalación de una clínica de hemodiálisis moderna y de alta tecnología en Huejutla, misma que brindará atención a toda la región. Marco Antonio Escamilla Acosta, secretario de Salud de Hidalgo, indicó que unos anteojos, una silla de ruedas o una ayuda funcional, significan más que algo material, se mejora la calidad de vida de quienes las reciben. En total, la inversión de los apoyos entregados para la región Huasteca, suman más de un millón 200 mil pesos, gracias no sólo a lo aportado por el gobierno del estado, también a lo aportado por la federación y las gestiones de los legisladores que representan a esta zona de la entidad. Anunció igualmente que por indicaciones del gobernador Omar Fayad, en el municipio se Yahualica se dio inicio al programa “CRECCCE”, con el cual se acercan diversos servicios de salud a las comunidades, y en las que viven más de 300 mil hidalguenses, mismo que será de manera permanente hasta concluir el ciclo médico de atención, tratamiento, seguimiento hasta la cura del padecimiento según sea el caso. Con esta entrega, se impacta la calidad de vida de los beneficiarios, reconoció el presidente municipal anfitrión, Raúl Badillo Ramírez, al tiempo que agradeció al mandatario, por apoyar a quienes más lo necesitan, no sólo de esta región, sino de todo el estado. Previo a este evento, y tal cual lo informó el secretario de Salud del estado, el municipio de Yahualica fue la sede del arranque de la Campaña Regional de Capacitación, Consulta y Cirugía Especializada, CRECCCE, en la comunidad de Mecatlán. En esta comunidad, la más grande y poblada del municipio, el mandatario estatal habló de la importancia de atender a la población más pobre del estado, aquella que por la topografía, la economía, su propio estado de salud, no puede trasladarse a los centros de atención médica, por ello, dijo, estas brigadas médicas estarán en los rincones más apartados, tal y como lo comprometió en su arranque de campaña, que tuvo lugar en la comunidad Santa Teresa del mismo municipio. En esas unidades médicas especializadas, comentó el gobernador Fayad, se capacitará para la prevención y en su caso, atención de las enfermedades además de que hoy, podrán realizarse cirugías del tipo ambulatoria a pacientes que previamente fueron diagnosticados y que cuentan con sus estudios preoperatorios, con la presencia de 40 médicos generales y especialistas. El objetivo es alcanzar más de 3 mil acciones de salud de diversas áreas y poder otorgar más de mil 300 consultas de este orden. Eustorgio Hernández Morales, presidente municipal de Yahualica, agradeció que fue en este lugar huasteco donde se ponen en marcha las acciones de salud en beneficio de los más pobres del estado, y reconoció al gobernador a un hombre que cumple con los más necesitados. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Reconocimiento especial a la Excelencia Municipal a Omar Fayad Secretario de Salud supervisó el centro oncológico regional de Tula de Allende Participa Sayonara en sesión ordinaria de consejos técnicos escolares en EMS Oficialía mayor y Universidad Tangamanga ofrecen doctorados Entrega JM Carreras presea “trayectoria de éxito”