Rastro municipal niega servicios a mujer para sacrificar un cerdo  

Apenas comenzaba el homenaje, se pudo ver como una mujer pedía que la dejaran pasar porque quería hablar con el encargado del rastro municipal, ya que ella desde días anteriores le había solicitado sus servicios para que le mataran un animal y poder vender la carne en el mercado y hasta la fecha le había negado el servicio.

Adanely Cruz Rivera, mujer afectada, manifestó “yo lleve un animal al rastro con papeles, no había servicio en la ganadera, no pude sacar una guía, el señor que estaba recibiendo animales me lo recibió al animal, pero de antemano él me dijo que no había guía y no podían matarlo, que solo me lo recibía porque no tenía donde meterlo y esta persona que me atendió habló con otra persona que desconozco su nombre y la que aseguró que me matarían el animal, y por esa razón volví a ir para ver si ya lo habían matado, y resultaba que todavía no”.

Añadió “según qué no habían matado al animal porque Alejandro Téllez no dio la orden de que lo mataran, y cómo a otras personas si les ha prestado su servicio, tal es el caso de Valentín Espinoza, al que si le ha permitido sacar animales del rastro sin necesidad de guía, y eso ya ha ocurrido más de tres veces y lo sacan en la noche y eso no es permitido, y no entiendo porque a mí no me atendieron, si solo era cuestión de que Alejandro Téllez diera la orden de que me lo mataran, y hasta el día de ayer todavía anduve buscando a Alejandro Téllez, para que me diera una respuesta, y solo le contestó la llamada al señor que estaba en el rastro, pero le dijo que definitivamente no, entonces yo le dije que me lo pasara, pero al momento de contestarle me colgó y después intente marcarle y había apagado su celular”.

Argumentó “si este es su trabajo, no entiendo porque a mí no me puede matar a mi animalito, y por esta mala actitud que está presentando, yo estoy perdiendo mucho, ya que de eso vivo y mis hijos no tienen nada que comer y mucho menos si no tengo el apoyo de este señor, y eso que se le paga por sus servicios”.

Recalcó “lo único que yo le hago saber al presidente municipal, que esos trabajadores que tiene, de servidores no tienen nada, porque no atienden a la gente”.