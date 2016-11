Celebra Día del Músico la Rondalla Municipal Romance Potosino Con la presencia de la diputada y ex presidenta municipal Guillermina Morquecho Pazzi, así como del ex presidente Nicasio Martiniano Tampacán, S.L.P.- Con el fin de enaltecer en el municipio la celebración de Santa Cecilia, y de resaltar el talento que el municipio tiene, los integrantes de la Rondalla “Romance Potosino”, llevó a cabo el festejo del Día del Músico, contando con la distinguida presencia de la diputada local y ex presidenta municipal Guillermina Morquecho Pazzi, así como del ex presidente Nicasio Martiniano. HUASTECA POTOSINA | Tampacán 0 Comentarios Integrantes de la Rondalla “Romance Potosino” celebran su día con reconocidas personalidades admiradoras de la música romántica. Realizando por primera vez un evento en el cual se reunieron músicos reconocidos del vecino municipio de Tamazunchale, la Rondalla Romance Potosino realizó el festejo en un domicilio particular con el fin de poder darle realce a la música romántica, así mismo resaltar que los objetivos se pueden lograr y poder tener jóvenes de un mismo municipio representando su lugar de origen en cada uno de los eventos, además en dicha celebración se contó con la inesperada presencia de la diputada Guillermina Morquecho Pazzi y el ex presidente municipal de Tampacán Nicasio Martiniano Dolores, quienes se comprometieron en apoyar a la Rondalla Romance Potosino, tras celebrar el próximo año 2017 su primer aniversario de logros y éxitos. Dentro del evento se tocaron puntos importantes como es la planeación del primer aniversario, que significa de mucho para los integrantes de la rondalla, a llevarse a cabo el próximo 14 de febrero, involucrando a toda la población en general quienes ha sido testigos de la formación de los músicos que han logrado en un año cosechar éxitos y acudir a otros estados del país, dando a conocer el valor de la música romántica potosina. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Cambian poste que tenia muchas fallas Alumbrado Público pide que vándalos no dañen lámparas Solicitan abrigarse por cambios climáticos PC: Nuevo frente frío traerá descenso de la temperatura Bajará la producción de leche por temporada de frentes fríos