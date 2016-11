Tomarán Palacio de Gobierno por detención de integrantes de la UNTA en Las Palmas Cerca de 100 personas al no ser atendidas por Antolín Etienne Rivera tomaron la decisión de acudir a la capital potosina Integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) tanto de San Luis Potosí como de estados vecinos como Jalisco, Guanajuato, Zacatecas y Aguascalientes estarán tomando el Palacio de Gobierno en protesta por la detención de tres personas de la organización el martes de la semana pasada en una comunidad de Tamuín. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Amenaza la UNTA tomar el Palacio de Gobierno en la capital potosina en las próximas horas. Lo anterior fue informado por Saúl Cárdenas Herrera dirigente estatal de la UNTA quien este martes al mediodía junto con cerca de 100 personas, acudió a la Representación de Gobierno pero al no ser atendidos por su titular Antolín Etienne Rivera tomaron la decisión de acudir a la capital potosina. Explicó que hace días el Juez del proceso les dictó la prisión preventiva oficiosa a tres de sus compañeros que fueron detenidos en Las Palmas en Tamuín detenidos por el delito de despojo, el cual dijo no es grave sino que alcanzaban a salir bajo fianza. “Nosotros no habíamos hecho nada porque le dimos el beneficio de la duda al nuevo Sistema de Justicia Penal pero creo que todo sigue igual, son las mismas mañas, todas las garantías que están inscritas en el Código Nacional de Procedimientos Penales son letra muerta” acusó en tono molesto. Acusó que la hermana del representante de gobierno del estado en la huasteca Antolín, Guadalupe Etienne está detrás de todo y uso sus influencias para ordenar la detención de las tres personas que desde hace seis años tenían en posesión los predios que fueron expropiados por el Gobierno Federal entregados al Gobierno del Estado para el establecimiento de una zona industrial en Tamuín en un plazo de 5 años. “SEDATU ya fue a medir el predio, constataron las condiciones, Gobierno del Estado tenía conocimiento de esa situación, esperábamos una respuesta pero jamás la tuvimos, mandamos dos escritos al subprocurador de justicia haciéndole ver esta situación, otros dos al representante de gobierno y no nos dio la cara” acusó. “Una de las personas que está denunciando a mis compañeros es la hermana de Antolín, María Guadalupe Etienne Rivera, están usando las influencias aprovechando la situación privilegiada que tiene” agregó. Cárdenas Herrera añadió que dichos predios si el Gobierno del Estado no los usaba para el fin por el que fueron expropiados, regresarían a ser propiedad de la Federación pero personas influyentes las tienen en posesión como pasó con el proyecto del Sistema de Riego Pujal-Coy. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Remueven a Subdirector Jurídico de la DAPA Cuba el país en donde no se puede hacer riqueza: Roberto González Bachilleres no saben que carrera profesional elegir Integró PT Comisión Política Municipal Ante queja CEDH emitió a DAPAS medidas cautelares para proteger a mujeres violentadas