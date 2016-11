Remueven a Subdirector Jurídico de la DAPA

Edgardo González director del organismo señaló que de manera inicial tomando en consideración la recomendación emitida por la comisión fue removido del cargo del Subdirector Jurídico del organismo Andrés Nájera. Aunque dijo la investigación está en manos de la Contraloría y aún no se define si está separación temporal será por un lapso de 15 o 30 días. Agregó que la queja fue presentada por tres trabajadoras y que la dirección y el organismo están abiertos a que no sólo los trabajadores, sino también la población en general presente su queja si es que recibieron malos tratos o atenciones que no fueron debidamente realizadas, por algún funcionario de la DAPA, agregando que la acción que se tomó la mañana de éste martes es parte del compromiso del propio presidente de la junta de gobierno Jorge Terán Juárez de no solapar ningún tipo de conducta inapropiada por parte de algún funcionario. González Ordaz agregó que este procedimiento es totalmente independiente del que se siguen de manera administrativa hacia algunos empleados, en el caso del Subdirector Jurídico dijo, que la investigación está en curso y si éste es encontrado responsable de alguna discriminación se tomarán las medidas necesarias.