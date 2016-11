Cuba el país en donde no se puede hacer riqueza: Roberto González Lamenta la serie de críticas negativas que se han hecho en contra de Fidel Castro. Roberto González Sardiñas mejor conocido como “El Pikin” y actual colaborador en la actual administración municipal lamentó la serie de críticas negativas que se han hecho en contra de Fidel Castro tras su muerte ocurrida el pasado viernes 25 del mes en curso, de quien dice, trajo muchos beneficios a Cuba mediante la revolución que encabezó y lo único malo que dejó fue que en ese país nadie puede hacerse rico porque allá funciona el comunismo como sistema de gobierno. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios EL CUBANO Roberto González El Pikin, asegura que hay cosas buenas de Cuba que pueden ser aplicados en Valles El Pikin, quien es de origen cubano y con 72 años cumplidos expresó que en ese país “tú no te puedes hacer rico, y ahora quieren sacar de que hay miseria y lo único malo que hay es que se tiene que trabajar y estudiar porque es obligatorio pero en cada cuadra hay un médico, la salud es gratuita y en ¿qué lugar del mundo hay eso?” cuestionó. Señala que muchos huyeron de Cuba y se fueron a otros países como Miami en los Estados Unidos porque no querían esa vida, quería tener grandes residencias, carros, propiedades. “Los que están en Miami ¿de qué se quejan? De que querían tener un carro y en Cuba es difícil tener uno por culpa del bloqueo-que le impuso los EEUU-. Yo llevo 60 años de trabajo y no tengo carro apenas lo voy a comprar aquí” expresó. González Sardiñas señala que en Cuba, a donde planea ir dentro de 15 días, a todos sin distinción alguna les dan 5 libras de arroz, cada uno de manera obligatoria debe aprender a tocar un instrumento musical. El Pikin señala que las cosas buenas que tiene Cuba gracias a Fidel Castro, se pueden copiar e implementar en Ciudad Valles sin embargo la mentalidad del mexicano es distinta, ya que ejemplificó que en la Casa de la Cultura donde se imparten clases de música gratuitas, la gente de la localidad no va. “Muchos dicen que Fidel fue un tirano pues sí, porque obligó a todo mundo a trabajar y estudiar, pero ¿Qué querían? ¿Estar de vagos y cuando de hambre robar?” finalizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Tomarán Palacio de Gobierno por detención de integrantes de la UNTA en Las Palmas Remueven a Subdirector Jurídico de la DAPA Bachilleres no saben que carrera profesional elegir Integró PT Comisión Política Municipal Ante queja CEDH emitió a DAPAS medidas cautelares para proteger a mujeres violentadas