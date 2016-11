Firma de convenio entre el Municipio de Huejutla y el ITH Raúl Badillo Ramírez, Presidente Municipal reafirma su compromiso para continuar trabajando con esta institución de nivel superior para transformar el rostro de Huejutla HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Huejutla.- con la finalidad de que ambas instituciones consoliden acuerdos de colaboración para la capacitación, asistencia técnica, transferencia de tecnología, alumnos prestadores de servicios sociales, profesores investigadores y personal técnico en beneficio del desarrollo económico, productivo y social de nuestro municipio, en la sala de cabildo se llevó a cabo la firma de convenio entre el Instituto Tecnológico de Huejutla y el municipio de Huejutla que dirige el C. Raúl Badillo Ramírez, Presidente Municipal. El Profesor Sotero Ramírez Ramírez, Secretario General Municipal en representación del C. Raúl Badillo Ramírez, Presidente Municipal de Huejutla, expresó “Su reconocimiento a la comunidad del Instituto Tecnológico que siempre ha contribuido con el ayuntamiento, vinculando sus procesos de enseñanza aprendizaje con los servicios a la sociedad a través de prácticas profesionales, estadías, asesorías y capacitaciones de acuerdo al perfil de los profesionistas que ahí egresan”. Señaló que el gobierno municipal encabezado por el C. Raúl Badillo Ramírez, Presidente Municipal de Huejutla, reafirma su compromiso para continuar trabajando con esta institución de nivel superior para que juntos coadyuvemos a transformar el rostro de Huejutla. Al suscribir este instrumento jurídico se expresa la formalidad de los compromisos de participación y colaboración institucional en la que se conjuga objetivos comunes para impulsar el desarrollo municipal y regional. Por su parte el M.C. Héctor Aguilar Ponce, Director del Instituto Tecnológico, agradeció de antemano al Presidente Municipal C. Raúl Badillo Ramírez por dar las facilidades de trabajar en conjunto con el ayuntamiento y el ITH. En esta importante firma de convenio de colaboración se contó con la presencia de Leodegario Redondo Martínez subdirector de planeación y vinculación, del Ing. José Pilar Espinoza Jefe del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación, la Maestra. Janeth Castellanos Ramírez, Secretaria de Desarrollo Económico y Sustentable, Ing. Vianey Hernández Mateos, Directora de Proyectos Productivos y docente del ITH. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Alcalde acude a reunión de la PGR Dictan formal prisión al presidente R.V.C. Quejas por mala atención en clínica ISSSTE Huejutla Responde tajantemente; nunca hemos cerrado toda la calle: LAUREL Generar mejores oportunidades para materialistas, solicitan