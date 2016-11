Responde tajantemente; nunca hemos cerrado toda la calle: LAUREL Huejutla, Hgo.- El Presidente de la organización de comerciantes LAUREL, Eleuterio Brígido Martínez; respondió tajantemente “nunca hemos cerrado toda la calle”, en alusión a que en días pasados directivos de la UCLA pidieron a la presidencia su intervención para que los tianguistas no cierren la avenida Nuevo León durante las fiestas decembrinas. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Eleuterio Brígido Martínez. Asimismo, dijo que como directivos de los comerciantes de LAUREL “queremos hablar con el Presidente Municipal, Raúl Badillo, para tratar de que nos dé un permiso en diciembre, ya que año con año estamos trabajando y creo que tenemos que ponernos de acuerdo”, añadió. Sabemos –agregó- por los medios de comunicación que la UCLA fue a dejar un documento a la Presidencia Municipal, pero yo siento que los de esa agrupación a lo mejor no se acuerdan como llegaron aquí, ellos ya tienen sus buenos espacios y ya no quieren a los ambulantes, ya no nos quieren ver. Abundó que la UCLA quiere erradicar la cultura del pueblo que es la tradición normal “tienen que venir los turistas para ver a nuestro pueblo, creo que también formamos parte de esto, además tenemos derecho de trabajar y no por una petición de una organización se nos vaya a querer quitar”, apuntó. Consideró que todo se tiene que trabajar en conjunto “se tiene que consensar bien el trabajo y no porque alguien vaya se queje y ya le hagan caso, aquí somos 3 organizaciones, somos 4 organizaciones, pero a 3 nos estarían marginando para trabajar en la vía pública, como son UCTAHH, UCLTARH y LAUREL”, refirió. Por ello, pide al Alcalde que los escuche y los deje trabajar en la calle tal y como se hace año con año “no pedimos otra cosa más que trabajar, pedimos del 20 de diciembre y hasta el 5 de enero, son estos días en los cuales hay más venta…”, finalizó diciendo. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Quejas por mala atención en clínica ISSSTE Huejutla Generar mejores oportunidades para materialistas, solicitan Importante fortalecer esperanza en estos tiempos difíciles: Ismael Realizará Cruz Roja Brigadas para detectar la Diabetes Considera Nutrióloga de elemental mantener adecuada nutrición del cuerpo