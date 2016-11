Espejeando Cuando no es posible trabajar con los mejores, al menos hay que esforzarse por hacerlo con los menos peores, algo así recomendaban los viejos mineros de la zona serrana, y sus expresiones eran fruto de la experiencia de años en uno de los trabajos más peligrosos e infames, donde día a día se introducen al túnel y descienden a las profundidades de los socavones sin la certeza que saldrán, pero les mueve la necesidad, una fe inquebrantable y una voluntad de hierro más fuerte incluso que el propio hierro, que se extrae de las minas donde laboran. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios Saben que gran parte de su seguridad radica en seguir al pie de la letra las indicaciones de gente más experimentada y con más antigüedad en esos menesteres y que prácticamente han vivido y visto todo lo que puede ocurrir en un trabajo de alto riesgo. Quien los escucha con humildad y prudencia, está asimilando uno de los mejores manuales de sobrevivencia para trabajar en equipo, con lealtad y responsabilidad compartida. Vaya un reconocimiento a su valentía y compromiso y permítasenos tomar con respeto su ejemplo de unidad y compañerismo para un sinfín de actividades de la vida diaria. Una de ellas sin duda, el quehacer político en la cómoda superficie de la tierra, que en si ya es una ventaja de proporciones monumentales. Pero, porqué la comparación?, por que cuando vienen renovaciones en los comités municipales suelen generarse especulaciones desproporcionadas con respecto a los perfiles de varios personajes, y que se está designando o eligiendo a las y los mejores cuadros de cada uno de los diferentes partidos políticos, o dicho de otra manera, se propone lo más idóneo del arsenal ideológico que se tiene a la mano. Pero luego resulta que a la hora de la verdad nada más no se encuentra esa idoneidad y eficacia por ningún lado, y entonces viene el recuento de daños y el reparto de culpas ante los magros resultados, y surge un interminable rosario de errores y nulas estrategias que solo terminan poniendo en entredicho la novatez e impericia de quienes supuestamente cumplían las expectativas, y más aún, que hasta las rebasaban. Y si no, sólo hay que voltear a ver la reconfiguración política del distrito federal electoral de Tianguistengo a Huejutla, con solo tres municipios gobernados por el PRI; esto obliga a los grupos derrotados a replantear sus estrategias, a revalorar a sus cuadros y operadores “estrellas”, a jubilar incluso a quienes se justifique pasar a retiro y dar paso a otra generación, pero sin soltarlos del todo y dando rienda suelta a sus ímpetus y ansias de novilleros. Y mucho menos hacerles creer, que solo por subir la mayor cantidad de fotos al Facebook con personajes de la vida política y social ya es sinónimo de capacidad y experiencia, eso más bien se llama narcisismo, baja autoestima, enajenación, falta de seriedad y madurez, imprudencia, extravío, indolencia y hasta en algunos casos, valemadrismo absoluto . Y francamente así no es posible ganar ni un juego de canicas, cuanto más una campaña electoral municipal que requiere de otras cualidades, y nunca cualquiera de las antes mencionadas. Ya lo dice el dicho “dime de que presumes y te diré de que careces”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando Espejeando